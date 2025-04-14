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Британия перехватила управление над сталелитейным заводом из-за срыва переговоров с Китаем

Киев • УНН

 • 73249 просмотра

Правительство Британии взяло под контроль British Steel после срыва переговоров с китайской Jingye Group. Это позволит избежать закрытия доменных печей и сохранить производство стали.

Британия перехватила управление над сталелитейным заводом из-за срыва переговоров с Китаем

Великобритания усилила контроль над критически важной частью своей промышленности – сталелитейным производством. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

После затяжного кризиса вокруг завода в Сканторпе, единственного в стране предприятия, способного производить сталь из сырья, правительство решило временно взять его в управление. Причиной стало нежелание китайской компании Jingye Group, владеющей British Steel с 2020 года, сотрудничать в вопросах сохранения основных производственных мощностей.

Официальный Лондон обвинил владельцев в срыве переговоров о будущем завода и в попытках сохранить только прибыльные сегменты бизнеса, одновременно фактически свернув стратегическое производство. Особенно критическим моментом стала отмена заказов на железную руду и другое сырье – без нее доменные печи не смогут работать, и запуск их после остановки станет чрезвычайно дорогим или невозможным.

Законодательная инициатива, принятая в срочном порядке, предоставила правительству прямые полномочия по управлению предприятием, выплате зарплат работникам и обеспечению поставок необходимых материалов. Это – попытка избежать окончательного закрытия доменных печей, которое лишило бы страну возможности производить первичную сталь, в отличие от вторичного производства из лома.

Если этого не удастся сделать, Великобритания станет единственной страной "большой семерки", которая полностью утратила способность производить сталь из сырья – важную для оборонной, инфраструктурной и энергетической безопасности. Последствия такого сценария могут стать ощутимыми уже в ближайшее время, учитывая глобальные риски и растущую конкуренцию в сфере стратегических ресурсов.

И хотя китайская компания до сих пор формально владеет British Steel, в британском политикуме все больше звучит мнение, что будущее ключевых секторов экономики не должно зависеть от иностранных игроков, особенно из стран, с которыми существуют геополитические напряжения.

На фоне этого усиливается осторожность в отношении китайских инвестиций в стратегически важные отрасли. Правительственные чиновники признают, что уровень доверия к таким компаниям сейчас рекордно низкий, и в будущем для подобных инвесторов условия доступа на британский рынок станут более жесткими.

Напомним

Ранее Лондон принял рекомендацию британского агентства по торговой защите продлить приостановку тарифов на украинский импорт горячекатаного плоского и рулонного проката еще на 12 месяцев.

Великобритания продлила на год приостановку пошлины на импорт украинской стали30.05.23, 15:33 • 485446 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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