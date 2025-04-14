Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

Велика Британія посилила контроль над критично важливою частиною своєї промисловості – сталеливарним виробництвом. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Після затяжної кризи навколо заводу в Сканторпі, єдиного у країні підприємства, здатного виробляти сталь з сировини, уряд вирішив тимчасово взяти його в управління. Причиною стало небажання китайської компанії Jingye Group, яка володіє British Steel із 2020 року, співпрацювати у питаннях збереження основних виробничих потужностей.

Офіційний Лондон звинуватив власників у зриві перемовин щодо майбутнього заводу та у спробах зберегти лише прибуткові сегменти бізнесу, водночас фактично згорнувши стратегічне виробництво. Особливо критичним моментом стало скасування замовлень на залізну руду та іншу сировину – без неї доменні печі не зможуть працювати, і запуск їх після зупинки стане надзвичайно дорогим або неможливим.

Законодавча ініціатива, ухвалена в терміновому порядку, надала уряду прямі повноваження щодо управління підприємством, виплати зарплат працівникам та забезпечення постачання необхідних матеріалів. Це – спроба уникнути остаточного закриття доменних печей, яке позбавило б країну можливості виробляти первинну сталь, на відміну від вторинного виробництва з брухту.

Якщо цього не вдасться зробити, Велика Британія стане єдиною країною "великої сімки", яка повністю втратила здатність виробляти сталь із сировини – важливу для оборонної, інфраструктурної та енергетичної безпеки. Наслідки такого сценарію можуть стати відчутними вже найближчим часом, зважаючи на глобальні ризики і зростаючу конкуренцію у сфері стратегічних ресурсів.

І хоча китайська компанія досі формально володіє British Steel, у британському політикумі дедалі більше лунає думка, що майбутнє ключових секторів економіки не повинно залежати від іноземних гравців, особливо з країн, з якими існують геополітичні напруження.

На фоні цього посилюється обережність щодо китайських інвестицій у стратегічно важливі галузі. Урядові чиновники визнають, що рівень довіри до таких компаній нині є рекордно низьким, і в майбутньому для подібних інвесторів умови доступу на британський ринок стануть жорсткішими.

Нагадаємо

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