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Велика Британія подовжила на рік зупинення мита на імпорт української сталі

Велика Британія подовжила на рік зупинення мита на імпорт української сталі

Київ • УНН

 • 485379 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Лондон прийняв рекомендацію британського агентства з торговельного захисту продовжити призупинення тарифів на український імпорт гарячекатаного плоского та рулонного прокату ще на 12 місяців, пише УНН з посиланням на британский Урядовий портал.

Цитата

"Заходи щодо імпорту гарячекатаного плоского та рулонного прокату з України були призупинені з серпня 2022 року. Термін призупинення мав закінчитися 30 травня 2023 року. Британське агентство з торговельного захисту (БАТЗ) запропонувало продовжити призупинення тарифів на український імпорт ще на 12 місяців. Наразі ця пропозиція була узгоджена, і поточне призупинення тарифів продовжиться ще на 12 місяців, починаючи з 30 травня", - йдеться на сайті британського Уряду.

Зазначається, що ця товарна позиція охоплює гарячекатаний плоский прокат із заліза, нелегованої та іншої легованої сталі. Вона зазвичай використовується як сировина для інших видів сталі і становить майже 1/3 всього світового виробництва сталі.

У своїх початкових висновках БАТЗ запропонував продовжити заходи щодо імпорту з Китаю, росії, Бразилії та Ірану, але скасувати їх для України, оскільки дійшов висновку, що демпінг з України навряд чи відбудеться через скорочення виробничих потужностей в Україні та обмеження можливостей експорту, спричинені війною з росією. Межвідомча група експертів також взяла до уваги потребу України у відновленні металургійних потужностей та внутрішній попит на сталь для відбудови інфраструктури країни.

Доповнення

Україна отримуватиме підтримку Заходу «найближчими роками», заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, попередивши президента росії, що його стратегія очікування «не спрацює». Британський прем'єр-міністр заявив, що одним із «великих прорахунків» російського президента було припущення, що його вторгнення в Україну роздробить союзників.

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