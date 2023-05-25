Заморожені кошти Абрамовича за продаж "Челсі" можуть надійти на допомогу Україні наступного місяця - ЗМІ

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Зазначається, що наступного тижня виповниться рік, як завершився продаж "Челсі" консорціуму під керівництвом Тодда Бьолі. 2,35 мільярда фунтів стерлінгів все ще знаходяться на банківському рахунку компанії Абрамовича "Fordstam", яка потрапила під санкції уряду Великої Британії і її активи були заморожені. Продаж "Челсі" був схвалений урядом на основі того, що гроші підуть жертвам війни росії проти України.

Колишній виконавчий директор Unicef UK Майк Пенроуз, який зараз очолює фонд, створений для управління грошима від продажу "Челсі", визнав, що процес отримання коштів "зайняв набагато більше часу". Він додав, що тепер очікує на рішення.

"Це зайняло набагато більше часу, ніж очікувалося, через ці складнощі та бюрократію, пов’язану з кількома юрисдикціями, але зараз усе готово, ми просто чекаємо. Гроші все ще є, їх ще багато, і я дуже впевнений, що угода буде виконана... Ми вважаємо, що знаходимося на фінальній стадії - наступного тижня виповниться рік, і ми сподіваємося, що до того часу ми зможемо вирішити всі юридичні питання", - зауважив він.

За словами Пенроуза, є кілька проєктів у сфері охорони здоров'я, освіти, житла та сільського господарства, які можуть бути профінансовані коштами від продажу клубу. Зазначається, що після того, як британський уряд видасть ліцензію, яка дозволить передавати заморожені кошти до фонду, "Fordstam" "повинен буде натиснути кнопку", щоб надати кошти.

"Вони ("Fordstam", - ред.) все ще володіють грошима, і вони все ще знаходяться на їх рахунку, але вони не беруть участі в переговорах. Це підсанкційні, а не привласнені кошти, тому юридично вони все ще є власністю особи, яка потрапила під санкції", - сказав Пенроуз, додавши, що це "було вписано в договорі про продаж клубу".

Раніше

31 травня 2022 року російський мільярдер Абрамович продав клуб "Челсі" за 4,25 млрд фунтів. Права на власність клубом перейшли до американця Тодду Бьолі.

У січні 2023 року повідомлялося, що уряд Великої Британії близький до того, щоб передати 2,3 мільярда фунтів стерлінгів, виручених від продажу футбольного клубу "Челсі" Україні. Проте, спочатку цей процес мав схвалити Європейський Союз.