Замороженные средства Абрамовича за продажу "Челси" могут поступить на помощь Украине в следующем месяце - СМИ

Детали

Отмечается, что на следующей неделе исполнится год, как завершилась продажа "Челси" консорциуму под руководством Тодда Бёли. 2,35 миллиарда фунтов стерлингов все еще находятся на банковском счете компании Абрамовича "Fordstam", которая попала под санкции правительства Великобритании и ее активы были заморожены. Продажа "Челси" была одобрена правительством на основе того, что деньги пойдут жертвам войны россии против Украины.

Бывший исполнительный директор Unicef UK Майк Пенроуз, который сейчас возглавляет фонд, созданный для управления деньгами от продажи "Челси", признал, что процесс получения средств "занял гораздо больше времени". Он добавил, что теперь ожидает решения.

"Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, из-за этих сложностей и бюрократии, связанной с несколькими юрисдикциями, но сейчас все готово, мы просто ждем. Деньги все еще есть, их еще много, и я очень уверен, что сделка будет выполнена... Мы считаем, что находимся на финальной стадии - на следующей неделе исполнится год, и мы надеемся, что к тому времени мы сможем решить все юридические вопросы", - отметил он.

По словам Пенроуза, есть несколько проектов в сфере здравоохранения, образования, жилья и сельского хозяйства, которые могут быть профинансированы средствами от продажи клуба. Отмечается, что после того, как британское правительство выдаст лицензию, которая позволит передавать замороженные средства в фонд, "Fordstam" "должен будет нажать кнопку", чтобы предоставить средства.

"Они ("Fordstam", - ред.) все еще владеют деньгами, и они все еще находятся на их счете, но они не участвуют в переговорах. Это подсанкционные, а не присвоенные средства, поэтому юридически они все еще являются собственностью лица, попавшего под санкции", - сказал Пенроуз, добавив, что это "было вписано в договоре о продаже клуба".

Ранее

31 мая 2022 года российский миллиардер Абрамович продал клуб "Челси" за 4,25 млрд фунтов. Права на владение клубом перешли к американцу Тодду Бёли.

В январе 2023 года сообщалось, что правительство Великобритании близко к тому, чтобы передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси" Украине. Однако, сначала этот процесс должен был одобрить Европейский Союз.