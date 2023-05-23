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Україна отримає підтримку Заходу "на довгі роки" - Велика Британія

Київ • УНН

 • 612492 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна отримуватиме підтримку Заходу «найближчими роками», заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, попередивши президента росії, що його стратегія очікування «не спрацює». Про це УНН пише з посиланням на Іndependent.

Деталі

Британський прем'єр-міністр заявив, що одним із «великих прорахунків» російського президента було припущення, що його вторгнення в Україну роздробить союзників.

Виступаючи під час сесії питань та відповідей на Лондонській оборонній конференції у Буш-Хаусі, Сунак також сказав, що у G7 «єдині» у продовженні підтримки змученої війною нації проти російської агресії.

Він додав, що його послання путіну було таке: «Все просто. Ми не підемо».

За словами Сунака, Велика Британія веде переговори із союзниками щодо довгострокових угод про безпеку України.

«Ця підтримка надходитиме в Україну ще довгі роки», що дасть москві зрозуміти, що її «стратегія вичікування не спрацює», додав він.

Сунак заявив, що один із найбільших прорахунків, зроблених путіним, полягав у тому, що він «далеко від поділу союзників».

За словами прем'єр-міністра, Україна має «всі шанси на успіх» у весняному контрнаступі за допомогою ресурсів і можливостей, наданих Великою Британією та союзниками.

Додамо

Сунак був присутнім на саміті G7 у Японії минулими вихідними, де лідер України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів, а президент США Джо Байден дав згоду західним союзникам на передачу Києву винищувачів F-16.

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