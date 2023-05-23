Украина получит поддержку Запада "на долгие годы" - Великобритания
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина будет получать поддержку Запада «в ближайшие годы», заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, предупредив президента россии, что его стратегия ожидания «не сработает». Об этом УНН пишет со ссылкой на Іndependent.
Детали
Британский премьер-министр заявил, что одним из «больших просчетов» российского президента было предположение, что его вторжение в Украину раздробит союзников.
Выступая во время сессии вопросов и ответов на Лондонской оборонной конференции в Буш-Хаусе, Сунак также сказал, что в G7 «едины» в продолжении поддержки измученной войной нации против российской агрессии.
Он добавил, что его послание путину было следующим: «Все просто. Мы не уйдем».
По словам Сунака, Великобритания ведет переговоры с союзниками по долгосрочным соглашениям о безопасности Украины.
«Эта поддержка будет поступать в Украину еще долгие годы», что даст москве понять, что ее «стратегия выжидания не сработает», добавил он.
Сунак заявил, что один из самых больших просчетов, сделанных путиным, заключался в том, что он «далеко от разделения союзников».
По словам премьер-министра, Украина имеет «все шансы на успех» в весеннем контрнаступлении с помощью ресурсов и возможностей, предоставленных Великобританией и союзниками.
Добавим
Сунак присутствовал на саммите G7 в Японии в минувшие выходные, где лидер Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам, а президент США Джо Байден дал согласие западным союзникам на передачу Киеву истребителей F-16.