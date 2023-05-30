Великобритания продлила на год приостановку пошлины на импорт украинской стали

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"Меры по импорту горячекатаного плоского и рулонного проката из Украины были приостановлены с августа 2022 года. Срок приостановления должен был закончиться 30 мая 2023 года. Британское агентство по торговой защите (БАТЗ) предложило продлить приостановление тарифов на украинский импорт еще на 12 месяцев. Сейчас это предложение было согласовано, и текущее приостановление тарифов продолжится еще на 12 месяцев, начиная с 30 мая", - говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что эта товарная позиция охватывает горячекатаный плоский прокат из железа, нелегированной и другой легированной стали. Она обычно используется в качестве сырья для других видов стали и составляет почти 1/3 всего мирового производства стали.

В своих первоначальных выводах БАТЗ предложил продолжить меры в отношении импорта из Китая, россии, Бразилии и Ирана, но отменить их для Украины, поскольку пришел к выводу, что демпинг из Украины вряд ли произойдет из-за сокращения производственных мощностей в Украине и ограничения возможностей экспорта, вызванные войной с россией. Межведомственная группа экспертов также приняла во внимание потребность Украины в восстановлении металлургических мощностей и внутренний спрос на сталь для восстановления инфраструктуры страны.

Дополнение

Украина будет получать поддержку Запада «в ближайшие годы», заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, предупредив президента россии, что его стратегия ожидания «не сработает». Британский премьер-министр заявил, что одним из «крупных просчетов» российского президента было предположение, что его вторжение в Украину раздробит союзников.

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