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Счётная палата просила АРМА наладить сотрудничество с правоохранителями: Дума поехала читать лекции курсантам

Киев • УНН

 • 202097 просмотра

Вместо системной работы с прокурорами, руководительница АРМА Дума решила проводить лекции для курсантов. Счетная палата указывала на проблемы в управлении активами.

Счётная палата просила АРМА наладить сотрудничество с правоохранителями: Дума поехала читать лекции курсантам

Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума, похоже, слишком буквально восприняла рекомендации Счетной палаты о необходимости налаживания сотрудничества с правоохранителями. Вместо системной работы с прокурорами и органами досудебного расследования, руководитель АРМА решила провести лекции для курсантов, пишет УНН.

Детали

В АРМА в течение последних дней отчитались сразу о двух встречах Елены Думы с курсантами - в Национальной академии внутренних дел в Киеве и во Львовском государственном университете внутренних дел. 

Обе встречи презентовали как "стратегический диалог с правоохранителями и будущими специалистами сектора безопасности для результатов и профессионального взаимодействия". Возможно, в долгосрочной перспективе такие встречи и помогут наладить АРМА взаимоотношения с правоохранителями, однако пока что это больше похоже на очередную пиар-акцию Думы и никоим образом не решает структурных проблем в агентстве.

Каждый арестованный актив - это не просто объект управления. Это - инструмент справедливости. Мы превращаем теневой ресурс в ресурс государства. И именно благодаря принципиальной позиции специалистов, стоящих на страже законности - от следователей до аналитиков, от патрульных до преподавателей - система работает и имеет будущее. Ваше поколение имеет шанс сделать ее еще сильнее

- отметила Елена Дума, выступая перед курсантами во Львове.

Стоит отметить, что ранее Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. Среди прочего, аудиторы акцентировали на неурегулированных взаимоотношениях между АРМА и органами прокуратуры и низком уровне передачи активов в управление.

Поэтому, в то время, как десятки арестованных активов не приносят государству дохода, глава агентства продолжает демонстрировать "активность" в форме лекций и публичных заявлений.

Напомним

Ранее глава антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина отметила, что ведение конструктивного диалога с АРМА постоянно усложняется из-за манипуляций. Она привела три примера, которые демонстрируют, как агентство перекручивает данные о своей деятельности. Одним из них Радина назвала случай, когда антикоррупционный комитет обратился в АРМА с вопросом о том, сколько у них активов и сколько из них передано в управление? Агентство сообщило, что в реестре 69 тысяч активов, а в управление передано 36 тысяч, то есть около 47%. Однако при детальном анализе оказалось, что 20 тысяч из этих 36 тысяч активов – это движимое имущество Межигорья, включая бутылки вина, мебель и документы, которое не имеет самостоятельной экономической ценности.

В ответ на это глава АРМА Елена Дума призвала депутата "анализировать информацию".

Позже Анастасия Радина опубликовала анализ работы АРМА под руководством Думы и отметила, что за она полтора года в должности заключила всего семь договоров, которые принесли доход по состоянию на конец 2024 года. 

Кроме того, по информации главы антикоррупционного комитета, несмотря на наличие десятков арестованных коммерческих объектов в портфеле Агентства по розыску и управлению активами, большую часть дохода государству в 2024 году обеспечили два государственных предприятия, а не конкурсы, проведенные АРМА.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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