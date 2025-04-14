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Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

Київ • УНН

 • 202225 перегляди

Замість системної роботи з прокурорами, очільниця АРМА Дума вирішила проводити лекції для курсантів. Рахункова палата вказувала на проблеми в управлінні активами.

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума, схоже, занадто буквально сприйняла рекомендації Рахункової палати про необхідність налагодження співпраці з правоохоронцями. Замість системної роботи з прокурорами та органами досудового розслідування, очільниця АРМА вирішила провести лекції для курсантів, пише УНН.

Деталі

В АРМА протягом останніх днів прозвітували одразу про дві зустрічі Олени Думи з курсантами - у Національній академії внутрішніх справ у Києві та у Львівському державному університеті внутрішніх справ. 

Обидві зустрічі презентували як "стратегічний діалог із правоохоронцями та майбутніми фахівцями сектору безпеки задля результатів та професійної взаємодії". Можливо у довгостроковій перспективі такі зустрічі й допоможуть налагодити АРМА взаємовідносини з правоохоронцями, однак поки що це більше схоже на чергову піар-акцію Думи та жодним чином не вирішує структурних проблем в агентстві.

Кожен арештований актив - це не просто об’єкт управління. Це - інструмент справедливості. Ми перетворюємо тіньовий ресурс на ресурс держави. І саме завдяки принциповій позиції фахівців, які стоять на сторожі законності - від слідчих до аналітиків, від патрульних до викладачів - система працює і має майбутнє. Ваше покоління має шанс зробити її ще сильнішою

- зазначила Олена Дума, виступаючи перед курсантами у Львові.

Варто зазначити, що раніше Рахункова палата провела аудит АРМА за 2022-2023 роки та перше півріччя 2024 року, який показав суттєві проблеми в управлінні арештованими активами. Серед іншого, аудитори акцентували на неврегульованих взаємовідносинах між АРМА та органами прокуратури та низькому рівні передачі активів в управління.

Тож, у той час, як десятки арештованих активів не приносять державі доходу, голова агентства продовжує демонструвати "активність" у формі лекцій та публічних заяв.

Нагадаємо

Раніше голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна зазначила, що ведення конструктивного діалогу з АРМА постійно ускладнюється через маніпуляції. Вона навела три приклади, які демонструють, як агентство перекручує дані про свою діяльність. Одним з них Радіна назвала випадок, коли антикорупційний комітет звернувся до АРМА із запитанням про те, скільки у них активів та скільки з них передано в управління? Агентство повідомило, що у реєстрі 69 тисяч активів, а в управління передано 36 тисяч, тобто близько 47%. Проте при детальному аналізі виявилося, що 20 тисяч з цих 36 тисяч активів – це рухоме майно Межигір’я, включно з пляшками вина, меблями та документами, яке не має самостійної економічної цінності.

У відповідь на це голова АРМА Олена Дума закликала депутатку "аналізувати інформацію".

Пізніше Анастасія Радіна опублікувала аналіз роботи АРМА під керівництвом Думи і зазначила, що за вона півтора року на посаді уклала лише сім договорів, які принесли дохід станом на кінець 2024 року. 

Окрім того, за інформацією голови антикорупційного комітету, попри наявність десятків арештованих комерційних обʼєктів у портфелі Агентства з розшуку і менеджменту активів, більшість доходу державі у 2024 році забезпечили два державні підприємства, а не конкурси проведені АРМА.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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