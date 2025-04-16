Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування
Київ • УНН
Верховна Рада проголосувала за продовження загальної мобілізації на 90 діб. Рішення підтримали 346 депутатів, один був проти, один утримався.
Верховна Рада підтримала продовження загальної мобілізації на 90 діб - до 6 серпня, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
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"Також Рада 15-ий раз за це скликання схвалила і другий №13173 - продовження до 06 серпня (на 90 днів) загальної мобілізації. "За" - 346. Проти - 1 (Гончаренко) та один утримався (Мазурашу, СН)", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Відповідно до пояснювальної записки законопроєкту, загальну мобілізацію пропонується продовжити з 9 травня на 90 діб.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти, якими пропонує продовжити дію в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.