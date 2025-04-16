Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации на 90 суток. Решение поддержали 346 депутатов, один был против, один воздержался.
Верховная Рада поддержала продление всеобщей мобилизации на 90 суток - до 6 августа, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"Также Рада 15-й раз за этот созыв одобрила и второй №13173 - продление до 06 августа (на 90 дней) всеобщей мобилизации. "За" - 346. Против - 1 (Гончаренко) и один воздержался (Мазурашу, СН)", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, всеобщую мобилизацию предлагается продлить с 9 мая на 90 суток.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.