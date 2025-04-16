Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

Новозеландський актор кіно і телебачення Сем Нілл, відомий по франшизф "Парк Юрського періоду", став останнім доповненням до акторського складу нового театрального фільму "Всесвіт монстрів" від студії Legendary, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Про роль, яку зіграє Нілл, поки не повідомляється. Актор приєднався до складу, який включає Кейтлін Девер, Джека О'Коннела, Делроя Ліндо, Метью Модайна, Алісію Дебнем-Кейрі та Дена Стівенса, який повертається до ролі ветеринара Ловця Біслі з минулорічного фільму "Ґодзілла і Конґ: Нова імперія". Це виявилася найкасовіша частина франшизи.

Повідомляється, що у фільмі поруч із титанами Ґодзіллою та Конґом з'являться кілька нових людських персонажів, які протистоятимуть катастрофічній загрозі кінця світу. Грант Спуторе ("Я - мама") знімає фільм за сценарієм Дейва Каллагема з Шан-Чі, який перебрав режисерське кермо від Адама Вінгарда після його роботи над "Новою імперією" та "Ґодзіллою проти Конґа".

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Започаткована фільмом "Ґодзілла" у 2014 році, франшиза Legendary's Monsterverse також включає "Конґ: Острів черепа" та "Ґодзілла: Король монстрів", а також анімаційний спін-офф "Острів черепа" від Netflix та серіал "Монарх" на Apple TV+: Спадщина монстрів. Фільми, випущені Warners, зібрали понад 2,5 мільярди доларів у світовому прокаті.

Відомий за участю у франшизах "Парк Юрського періоду" та "Світ Юрського періоду" студії Universal, а також у таких фільмах, як "Піаніно" та "Полювання на дикунів", Нілл нещодавно знявся в лімітованій серії "Яблука ніколи не падають", заснованій на романі Лайани Моріарті, авторки "Великої маленької брехні".

Новий фільм про монстрів для актора, який у 90-х роках знявся у культовому фільмі жахів "У пащі божевілля", сценарій до якого написав голова Warner Bros Майкл Де Лука, а режисером виступив Джон Карпентер, є новим фільмом про монстрів. Його інтереси представляють компанії CAA та Authentic Talent and Literary Management.

Доповнення

Прем’єра фільму "Світ Юрського періоду: Відродження" відбудеться 2 липня 2025 року. Новий трейлер перезапуску франшизи дебютував на CinemaCon у середу в рамках презентації Universal для власників кінотеатрів. У ньому зіграє Скарлетт Йогансон, яка поділилася, що зіграти у легендарній стрічці було її мрією протягом 15 років.

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