Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19209 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 83674 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 44526 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 49956 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 56753 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 100026 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 90960 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35863 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60843 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110171 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 100171 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 59878 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 34398 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 28480 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 16960 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 83692 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101042 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 100033 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 90966 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 188600 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 60478 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31400 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32318 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33468 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35655 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

Київ • УНН

 • 58583 перегляди

Актор Сем Нілл, відомий за франшизою "Парк Юрського періоду", зіграє у новому фільмі "Всесвіт монстрів". Він приєднався до акторського складу, який протистоятиме катастрофічній загрозі.

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

Новозеландський актор кіно і телебачення Сем Нілл, відомий по франшизф "Парк Юрського періоду", став останнім доповненням до акторського складу нового театрального фільму "Всесвіт монстрів" від студії Legendary, пише УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Про роль, яку зіграє Нілл, поки не повідомляється. Актор приєднався до складу, який включає Кейтлін Девер, Джека О'Коннела, Делроя Ліндо, Метью Модайна, Алісію Дебнем-Кейрі та Дена Стівенса, який повертається до ролі ветеринара Ловця Біслі з минулорічного фільму "Ґодзілла і Конґ: Нова імперія". Це виявилася найкасовіша частина франшизи.

Повідомляється, що у фільмі поруч із титанами Ґодзіллою та Конґом з'являться кілька нових людських персонажів, які протистоятимуть катастрофічній загрозі кінця світу. Грант Спуторе ("Я - мама") знімає фільм за сценарієм Дейва Каллагема з Шан-Чі, який перебрав режисерське кермо від Адама Вінгарда після його роботи над "Новою імперією" та "Ґодзіллою проти Конґа".

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"15.04.25, 18:02 • 33096 переглядiв

Започаткована фільмом "Ґодзілла" у 2014 році, франшиза Legendary's Monsterverse також включає "Конґ: Острів черепа" та "Ґодзілла: Король монстрів", а також анімаційний спін-офф "Острів черепа" від Netflix та серіал "Монарх" на Apple TV+: Спадщина монстрів. Фільми, випущені Warners, зібрали понад 2,5 мільярди доларів у світовому прокаті.

Відомий за участю у франшизах "Парк Юрського періоду" та "Світ Юрського періоду" студії Universal, а також у таких фільмах, як "Піаніно" та "Полювання на дикунів", Нілл нещодавно знявся в лімітованій серії "Яблука ніколи не падають", заснованій на романі Лайани Моріарті, авторки "Великої маленької брехні".

Новий фільм про монстрів для актора, який у 90-х роках знявся у культовому фільмі жахів "У пащі божевілля", сценарій до якого написав голова Warner Bros Майкл Де Лука, а режисером виступив Джон Карпентер, є новим фільмом про монстрів. Його інтереси представляють компанії CAA та Authentic Talent and Literary Management.

Доповнення

Прем’єра фільму "Світ Юрського періоду: Відродження" відбудеться 2 липня 2025 року. Новий трейлер перезапуску франшизи дебютував на CinemaCon у середу в рамках презентації Universal для власників кінотеатрів. У ньому зіграє Скарлетт Йогансон, яка поділилася, що зіграти у легендарній стрічці було її мрією протягом 15 років.

УНН пропонує підбірку з п'яти японських фільмів різних жанрів для перегляду на вихідних. Серед них драми, бойовики та фантастика, що розкривають теми сім'ї, справедливості та самопізнання.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини СвітуУНН Lite
Netflix
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40