П’ять захоплюючих японських фільмів: що подивитися цими осінніми вихідними

Відважні самураї, честь і сміливість, щире кохання і вірність, неймовірні подорожі і добрі справи - все це для поціновувачів захоплюючого кіно. УНН пропонує підбірку японських фільмів які можна подивитись цими осінніми вихідними.

Крамничні злодюжки (Shoplifters) 2018 – бідний японський робочий Осаму і його син Шота крадуть в супермаркетах, адже в крихітному будинку їх чекає велика, завжди голодна родина. Одного разу, коли робочий повертається додому після скоєння чергової крадіжки, він виявляє на вулиці маленьку дівчинку. Без довгих роздумів він вирішує забрати її до себе, нагодувати й обігріти, а на ранок повернути батькам. Але виявляється, що в рідному домі дитину не надто чекають і зовсім не люблять, тоді Осаму приймає рішення залишити дівчинку. Раптово по телевізору оголошують про те, що недавно в їхньому районі пропала дівчинка, яку тепер шукає все місто.

Жанр: Фільм, Драма, Кримінал

Країна: Японія

Режисер: Хірокадзу Корееда

Актори: Рірі Френкі, Сакура Андо, Кірін Кікі, Маю Мацуока, Дзе Каірі, Сосуке Ікемацу, Мію Сасакі, Юкі Ямада, Моемі Катаяма, Кадзуакі Сімідзу.

Ґодзілла: Мінус один (Godzilla Minus One) 2023 – події відбуваються наприкінці Другої світової війни, пілот Сікішіма робить навмисну несправність свого літака, що призводить до несподіваної посадки на острові Одо. Там він та його екіпаж розбивають табір, але вночі на них нападає невідома істота, схожа на Ґодзіллу, яка безжально вбиває всіх, окрім нього та його механіка. Через два роки Сікішіма повертається до Токіо, його хвилюють спогади про напад і обтяжують почуття провини за те, що вижив. Щоб відволіктися від настирливих думок, він зосереджується на особистому житті, одружується та всиновлює дитину. Та зненацька його безтурботне життя зустрічається віч-на-віч із надзвичайно страшним, лихим, запеклим ворогом, який за ці роки невідомості став ще могутнішим.

Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Жахи, Бойовик

Країна: Японія

Режисер: Такасі Ямадзакі

Актори: Рюносуке Камікі, Мінамі Хамабе, Хідетака Йосіока, Юкі Ямада,Кураносуке Сасакі, Сакура Андо, Мунетака Аокі, Міо Танака, Юя Ендо, Кісуке Ііда.

Кермуй моїм авто (Drive My Car) 2021 – через два роки після несподіваної смерті дружини Юсуке Кафуку, відомий театральний актор і режисер, отримує пропозицію взятися за нову постановку на театральному фестивалі в Хіросімі. Через проблеми із зором він не може сам сісти за кермо, і йому надають особистого водія - неговірку дівчину Місакі. Спілкування з нею змушує героя переосмислити своє життя та минуле. Юсуке починає усвідомлювати, що його спогади носять неправильний характер.

Жанр: Фільм, Драма

Країна: Японія

Режисер: Рюсуке Хамагуті

Актори: Гідетосі Нісідзіма, Токо Міура, Масакі Окада, Рейка Кірісіма, Пак Ю-рім, Чін Де-йон, Соня Юань, Ан Гві-тхе, Перрі Дізон, Сатоко Абе, Гіроко Мацуда.

13 вбивць (13 Assassins) 2010 – події розгортаються у феодальній Японії у 1844 році. Жорстокий правитель Наріцугу безкарно знущається зі своїх підданих, ґвалтує, мучить і вбиває простолюдинів і членів знатних сімей. Дедалі більше людей у країні хочуть усунути його від влади. Через родинні зв’язки правителя з сьогуном зробити це дуже важко, тож аби не допустити більшого лиха Наріцугу вирішують вбити. У таємну згоду вступають 13 самураїв, готових віддати життя у боротьбі за справедливість. На них чекає жорстока битва проти 200 вірних охоронців Наріцуги.

Жанр: Фільм, Драма, Бойовик, Пригоди

Країна: Японія, Велика Британія

Режисер: Такасі Міїке

Актори: Кодзі Якусьо, Такаюкі Ямада, Юсуке Ісея, Горо Інагакі, Масатіка Ітімура, Мікідзіро Гіра, Гірокі Мацуката, Цуйосі Ігара, Арата Фурута, Іккі Савамура.

Мандрівний Кеншін (Rurouni Kenshin) 2012 - після закінчення війни Бакумацу колишній наємний вбивця Хімура Кенсін подорожує країною, допомагаючи тим, хто цього потребує. Хімура був воїном, який виконував замовлення імперіалістів, але одного разу він усвідомив усе те зло, яке він заподіяв людям. Хімура присягає більше не вбивати і стає мандрівним самураєм, який шукає спокутування за всі свої гріхи. Йому належить пройти не простий шлях, зустрітися з цікавими людьми, а також налагодити хороші стосунки з колишніми ворогами і перемогти недругів, які заважатимуть Хімуру робити добрі справи.

Жанр: Екшн, Пригоди

Країна: Японія

Режисер: Кеіші Отомо