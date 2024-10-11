П’ять захоплюючих японських фільмів: що подивитися цими осінніми вихідними

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8850 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 19916 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 35877 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49646 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83821 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67501 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79536 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94221 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87464 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180446 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11407 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6786 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 8440 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5994 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 4946 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 35875 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180446 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336079 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269922 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 692 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2936 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49645 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18795 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23921 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

П’ять захоплюючих японських фільмів: що подивитися цими осінніми вихідними

Київ • УНН

 • 96106 перегляди

УНН пропонує підбірку з п'яти японських фільмів різних жанрів для перегляду на вихідних. Серед них драми, бойовики та фантастика, що розкривають теми сім'ї, справедливості та самопізнання.

П’ять захоплюючих японських фільмів: що подивитися цими осінніми вихідними

Відважні самураї, честь і сміливість, щире кохання і вірність, неймовірні подорожі і добрі справи - все це для поціновувачів захоплюючого кіно. УНН пропонує підбірку японських фільмів які можна подивитись цими осінніми вихідними.

Крамничні злодюжки (Shoplifters) 2018 – бідний японський робочий Осаму і його син Шота крадуть в супермаркетах, адже в крихітному будинку їх чекає велика, завжди голодна родина. Одного разу, коли робочий повертається додому після скоєння чергової крадіжки, він виявляє на вулиці маленьку дівчинку. Без довгих роздумів він вирішує забрати її до себе, нагодувати й обігріти, а на ранок повернути батькам. Але виявляється, що в рідному домі дитину не надто чекають і зовсім не люблять, тоді Осаму приймає рішення залишити дівчинку. Раптово по телевізору оголошують про те, що недавно в їхньому районі пропала дівчинка, яку тепер шукає все місто.

  • Жанр: Фільм, Драма, Кримінал
  • Країна: Японія
  • Режисер: Хірокадзу Корееда
  • Актори: Рірі Френкі, Сакура Андо, Кірін Кікі, Маю Мацуока, Дзе Каірі, Сосуке Ікемацу, Мію Сасакі, Юкі Ямада, Моемі Катаяма, Кадзуакі Сімідзу.

Ґодзілла: Мінус один (Godzilla Minus One) 2023 – події відбуваються наприкінці Другої світової війни, пілот Сікішіма робить навмисну несправність свого літака, що призводить до несподіваної посадки на острові Одо. Там він та його екіпаж розбивають табір, але вночі на них нападає невідома істота, схожа на Ґодзіллу, яка безжально вбиває всіх, окрім нього та його механіка. Через два роки Сікішіма повертається до Токіо, його хвилюють спогади про напад і обтяжують почуття провини за те, що вижив. Щоб відволіктися від настирливих думок, він зосереджується на особистому житті, одружується та всиновлює дитину. Та зненацька його безтурботне життя зустрічається віч-на-віч із надзвичайно страшним, лихим, запеклим ворогом, який за ці роки невідомості став ще могутнішим.

  • Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Жахи, Бойовик
  • Країна: Японія
  • Режисер: Такасі Ямадзакі
  • Актори: Рюносуке Камікі, Мінамі Хамабе, Хідетака Йосіока, Юкі Ямада,Кураносуке Сасакі, Сакура Андо, Мунетака Аокі, Міо Танака, Юя Ендо, Кісуке Ііда.

Кермуй моїм авто (Drive My Car) 2021 – через два роки після несподіваної смерті дружини Юсуке Кафуку, відомий театральний актор і режисер, отримує пропозицію взятися за нову постановку на театральному фестивалі в Хіросімі. Через проблеми із зором він не може сам сісти за кермо, і йому надають особистого водія - неговірку дівчину Місакі. Спілкування з нею змушує героя переосмислити своє життя та минуле. Юсуке починає усвідомлювати, що його спогади носять неправильний характер.

  • Жанр: Фільм, Драма
  • Країна: Японія
  • Режисер: Рюсуке Хамагуті
  • Актори: Гідетосі Нісідзіма, Токо Міура, Масакі Окада, Рейка Кірісіма, Пак Ю-рім, Чін Де-йон, Соня Юань, Ан Гві-тхе, Перрі Дізон, Сатоко Абе, Гіроко Мацуда.

13 вбивць (13 Assassins) 2010 – події розгортаються у феодальній Японії у 1844 році. Жорстокий правитель Наріцугу безкарно знущається зі своїх підданих, ґвалтує, мучить і вбиває простолюдинів і членів знатних сімей. Дедалі більше людей у країні хочуть усунути його від влади. Через родинні зв’язки правителя з сьогуном зробити це дуже важко, тож аби не допустити більшого лиха Наріцугу вирішують вбити. У таємну згоду вступають 13 самураїв, готових віддати життя у боротьбі за справедливість. На них чекає жорстока битва проти 200 вірних охоронців Наріцуги.

  • Жанр: Фільм, Драма, Бойовик, Пригоди
  • Країна: Японія, Велика Британія
  • Режисер: Такасі Міїке
  • Актори: Кодзі Якусьо, Такаюкі Ямада, Юсуке Ісея, Горо Інагакі, Масатіка Ітімура, Мікідзіро Гіра, Гірокі Мацуката, Цуйосі Ігара, Арата Фурута, Іккі Савамура.

Мандрівний Кеншін (Rurouni Kenshin) 2012 - після закінчення війни Бакумацу колишній наємний вбивця Хімура Кенсін подорожує країною, допомагаючи тим, хто цього потребує. Хімура був воїном, який виконував замовлення імперіалістів, але одного разу він усвідомив усе те зло, яке він заподіяв людям. Хімура присягає більше не вбивати і стає мандрівним самураєм, який шукає спокутування за всі свої гріхи. Йому належить пройти не простий шлях, зустрітися з цікавими людьми, а також налагодити хороші стосунки з колишніми ворогами і перемогти недругів, які заважатимуть Хімуру робити добрі справи.

  • Жанр: Екшн, Пригоди
  • Країна: Японія
  • Режисер: Кеіші Отомо
  • Актори: Дж. Майкл Татум, Ю Аоі, Такеру Сато, Джош Ґрел, Масатака Кубота, Ерік Вейл.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКультураУНН Lite
Токіо
Японія
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,606.94