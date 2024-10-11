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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 19:37  •  2021 просмотра

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УНН предлагает подборку из пяти японских фильмов разных жанров для просмотра на выходных. Среди них драмы, боевики и фантастика, раскрывающие темы семьи, справедливости и самопознания.

Отважные самураи, честь и смелость, искренняя любовь и верность, невероятные путешествия и добрые дела - все это для ценителей захватывающего кино. УНН предлагает подборку японских фильмов которые можно посмотреть в эти осенние выходные.

Магазинные воришки (Shoplifters) 2018 - бедный японский рабочий Осаму и его сын Шота воруют в супермаркетах, ведь в крошечном доме их ждет большая, всегда голодная семья. Однажды, когда рабочий возвращается домой после совершения очередной кражи, он обнаруживает на улице маленькую девочку. Без долгих раздумий он решает забрать ее к себе, накормить и обогреть, а на утро вернуть родителям. Но оказывается, что в родном доме ребенка не слишком ждут и совсем не любят, тогда Осаму принимает решение оставить девочку. Внезапно по телевизору объявляют о том, что недавно в их районе пропала девочка, которую теперь ищет весь город.

  • Жанр: Фильм, Драма, Криминал
  •  Страна: Япония
  • Режиссер: Хирокадзу Корээда
  •  Актеры: Ріпі Френкі, Сакура Андо, Кіпін Кікі, Маю Мацуока, Дзе Каірі, Сосуке Икемацу, Мію Сасакі, Юкі Ямада, Моемі Катаяма, Кадзуакі Симідзу.

Годзилла: Минус один (Godzilla Minus One) 2023 - события происходят в конце Второй мировой войны, пилот Сикишима делает преднамеренную неисправность своего самолета, что приводит к неожиданной посадке на острове Одо. Там он и его экипаж разбивают лагерь, но ночью на них нападает неизвестное существо, похожее на Годзиллу, которое безжалостно убивает всех, кроме него и его механика. Через два года Сикишима возвращается в Токио, его волнуют воспоминания о нападении и тяготят чувство вины за то, что выжил. Чтобы отвлечься от назойливых мыслей, он сосредотачивается на личной жизни, женится и усыновляет ребенка. Но неожиданно его беззаботная жизнь встречается лицом к лицу с чрезвычайно страшным, злым, ожесточенным врагом, который за эти годы неизвестности стал еще более могущественным.

  • Жанр: Фильм, Драма, Фантастика, Ужасы, Боевик
  • Страна: Япония
  • Режиссер: Такаси Ямадзаки
  • Актеры: Рюносуке Камики, Минами Хамабе, Хидетака Йосиока, Юки Ямада, Кураносуке Сасаки, Сакура Андо, Мунетака Аоки, Мио Танака, Юя Эндо, Кисуке Иида.

Рули моим авто (Drive My Car) 2021 - через два года после неожиданной смерти жены Юсуке Кафуку, известный театральный актер и режиссер, получает предложение взяться за новую постановку на театральном фестивале в Хиросиме. Из-за проблем со зрением он не может сам сесть за руль, и ему предоставляют личного водителя - неразговорчивую девушку Мисаки. Общение с ней заставляет героя переосмыслить свою жизнь и прошлое. Юсуке начинает осознавать, что его воспоминания носят неправильный характер.

  • Жанр: Фильм, Драма
  • Страна: Япония
  • Режиссер: Рюсуке Хамагути
  • Актеры: Гидетоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима, Пак Ю-рим, Чин Дэ-йон, Соня Юань, Ан Гви-тхэ, Перри Дизон, Сатоко Абэ, Гироко Мацуда.

13 убийц (13 Assassins) 2010 - события разворачиваются в феодальной Японии в 1844 году. Жестокий правитель Нарицугу безнаказанно издевается над своими подданными, насилует, мучает и убивает простолюдинов и членов знатных семей. Все больше людей в стране хотят отстранить его от власти. Из-за родственных связей правителя с сегуном сделать это очень трудно, поэтому чтобы не допустить большей беды Нарицугу решают убить. В тайное соглашение вступают 13 самураев, готовых отдать жизнь в борьбе за справедливость. Их ждет жестокая битва против 200 верных охранников Нарицуги.

  • Жанр: Фильм, Драма, Боевик, Приключения
  • Страна: Япония, Великобритания
  • Режиссер: Такаси Миике
  • Актеры: Кодзи Якусьо, Такаюки Ямада, Юсуке Исэя, Горо Инагаки, Масатика Итимура, Микидзиро Гира, Гироки Мацуката, Цуйоси Игара, Арата Фурута, Икки Савамура.

странствующий Кеншин (Rurouni Kenshin Part) 2012 - после окончания войны Бакумацу бывший наемный убийца Химура Кенсин путешествует по стране, помогая нуждающимся. Химура был воином, который выполнял приказы империалистов, но однажды он осознал все то зло, которое он причинил людям. Химура клянется больше не убивать и становится странствующим самураем, ищущим искупления за все свои грехи. Ему предстоит пройти не простой путь, встретиться с интересными людьми, а также наладить хорошие отношения с бывшими врагами и одержать победу над недругами, которые будут мешать Химуру делать добрые дела.

  • Жанр: Экшн, Приключения
  • Страна: Япония
  • Режиссер: Кеиши Отомо
  • Актеры: Дж. Майкл Татум, Ю Аои, Такеру Сато, Джош Грел, Масатака Кубота, Эрик Вейл.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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