Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

Новозеландский актер кино и телевидения Сэм Нилл, известный по франшизе "Парк Юрского периода", стал последним дополнением к актерскому составу нового театрального фильма "Вселенная монстров" от студии Legendary, пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

О роли, которую сыграет Нилл, пока не сообщается. Актер присоединился к составу, который включает Кейтлин Девер, Джека О'Коннела, Делроя Линдо, Мэтью Модайна, Алисию Дебнем-Кейри и Дэна Стивенса, который возвращается к роли ветеринара Ловца Бисли из прошлогоднего фильма "Годзилла и Конг: Новая империя". Это оказалась самая кассовая часть франшизы.

Сообщается, что в фильме рядом с титанами Годзиллой и Конгом появятся несколько новых человеческих персонажей, которые будут противостоять катастрофической угрозе конца света. Грант Спуторе ("Я - мама") снимает фильм по сценарию Дейва Каллагема из Шан-Чи, который перебрал режиссерское кресло от Адама Вингарда после его работы над "Новой империей" и "Годзиллой против Конга".

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Начатая фильмом "Годзилла" в 2014 году, франшиза Legendary's Monsterverse также включает "Конг: Остров черепа" и "Годзилла: Король монстров", а также анимационный спин-офф "Остров черепа" от Netflix и сериал "Монарх" на Apple TV+: Наследие монстров. Фильмы, выпущенные Warners, собрали более 2,5 миллиарда долларов в мировом прокате.

Известный за участие во франшизах "Парк Юрского периода" и "Мир Юрского периода" студии Universal, а также в таких фильмах, как "Пианино" и "Охота на дикарей", Нилл недавно снялся в лимитированной серии "Яблоки никогда не падают", основанной на романе Лайаны Мориарти, автора "Большой маленькой лжи".

Новый фильм о монстрах для актера, который в 90-х годах снялся в культовом фильме ужасов "В пасти безумия", сценарий к которому написал председатель Warner Bros Майкл Де Лука, а режиссером выступил Джон Карпентер, является новым фильмом о монстрах. Его интересы представляют компании CAA и Authentic Talent and Literary Management.

Дополнение

Премьера фильма "Мир Юрского периода: Возрождение" состоится 2 июля 2025 года. Новый трейлер перезапуска франшизы дебютировал на CinemaCon в среду в рамках презентации Universal для владельцев кинотеатров. В нем сыграет Скарлетт Йоганссон, которая поделилась, что сыграть в легендарной ленте было ее мечтой в течение 15 лет.

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