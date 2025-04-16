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Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

Київ • УНН

 • 98039 перегляди

Законопроєкт Гетманцева про ФГВФО може обмежити права вкладників та збільшити корупційні ризики, що загрожує стабільності банківської системи та повертає країну до часів недовіри до банків.

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

В умовах повномасштабної війни, розвʼязаної росією проти Україною дуже складно бути впевненим у завтрашньому дні. Не додає впевненості й митна війна між США та Китаєм, яка може негативно вплинути на світову економічну стабільність. Перші наслідки уже відчуваються - євро полетіло вгору, бʼючи історичні рекордні. Тому окрім воєнних викликів перед Україною стоять ще й економічні, країні потрібно встояти у ці турбулентні часи, пише УНН.

Найскладніше, що окрім зовнішніх факторів впливу на стабільність в державі впливають ще й внутрішні. Як не дивно, підкосити фінансову стабільність в країні може законодавча ініціатива голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Він зібрався переформатувати роботу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з одного боку розширивши можливості ФГВФО, а з іншого – звузивши права вкладників.

Памʼятаєте 2008 рік, коли відбувся так званий "банкопад", вкладників охопила паніка і були шалені черги біля банкоматів? І головне запитання, яке тоді висіло у повітрі: "Чи повернуть мені мої кошти?". 

Так от, Україна ризикує зараз повернутися в минуле, зараз ми стоїмо на межі також сценарію, коли вкладники не знатимуть, чи зможуть отримати назад свої кошти, якщо банк "лусне".

Вже на наступному тижні парламент може перейти до розгляду законопроєкту щодо діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, поданого головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Цей документ кардинально змінює правила роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка й має дбати про повернення коштів вкладникам банків, які перебувають у процесі ліквідації. Експерти банківського сектору, а також юристи вказують на те, що в разі ухвалення законопроєкту ФГВФО перетвориться з незалежного фінансового щита на ручний, повністю підконтрольний політичний інструмент. 

Гетманцев під соусом виконання вимог Міжнародного валютного фонду, планує протягнути в парламенті зміни, які значно обмежать можливості громадськості, а головне вкладників відслідковувати діяльність Фонду гарантування вкладів і оскаржувати його рішення. Строк на подання скарг до суду обмежується до 30 днів. Окрім того, законопроєкт значно звужує доступ до публічної інформації про діяльність Фонду, зокрема його звітності, аукціонів тощо. А головне Фонд отримує можливість забрати собі кошти вкладників, якщо вони пропустять терміни звернень за відшкодуванням.

Такі зміни мають значні корупційні ризики, що очевидно розуміє й сам Гетманцев. Адже чим ще можна аргументувати поспіх з ухваленням законопроєкту без відповідних висновків парламентських комітетів, зокрема, з питань антикорупційної політики.

Очевидно, що такий крок може змусити вкладників вже зараз замислитись над безпекою своїх заощаджень. Різкий відтік вкладів, своєю чергою може дестабілізувати банківський сектор і відбудеться ефект доміно, в результаті якого економіки сипатиметься.

Довіра до банківської системи – це фундамент на якому все тримається. Українці вже двічі втрачали все – у 90-х, а також у 2008-му. Для відродження довіри до банків знадобилися роки реформ, та співпраця з міжнародними інституціями. Зараз же одне голосування може відкинути країну на десяток років назад, коли усі інституції були під впливом політичних партій та бізнесгруп, а гарантії існували тільки на папері.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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