Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

В условиях полномасштабной войны, развязанной россией против Украины, очень сложно быть уверенным в завтрашнем дне. Не добавляет уверенности и таможенная война между США и Китаем, которая может негативно повлиять на мировую экономическую стабильность. Первые последствия уже ощущаются - евро полетело вверх, бия исторические рекордные. Поэтому кроме военных вызовов перед Украиной стоят еще и экономические, стране нужно устоять в эти турбулентные времена, пишет УНН.

Самое сложное, что кроме внешних факторов влияния на стабильность в государстве влияют еще и внутренние. Как ни странно, подкосить финансовую стабильность в стране может законодательная инициатива председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Он собрался переформатировать работу Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с одной стороны расширив возможности ФГВФЛ, а с другой - сузив права вкладчиков.

Помните 2008 год, когда произошел так называемый "банкопад", вкладчиков охватила паника и были бешеные очереди возле банкоматов? И главный вопрос, который тогда висел в воздухе: "Вернут ли мне мои средства?".

Так вот, Украина рискует сейчас вернуться в прошлое, сейчас мы стоим на грани также сценария, когда вкладчики не будут знать, смогут ли получить обратно свои средства, если банк "лопнет".

Уже на следующей неделе парламент может перейти к рассмотрению законопроекта относительно деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поданного председателем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

Этот документ кардинально меняет правила работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который и должен заботиться о возврате средств вкладчикам банков, находящихся в процессе ликвидации. Эксперты банковского сектора, а также юристы указывают на то, что в случае принятия законопроекта ФГВФЛ превратится из независимого финансового щита в ручной, полностью подконтрольный политический инструмент.

Гетманцев под соусом выполнения требований Международного валютного фонда, планирует протащить в парламенте изменения, которые значительно ограничат возможности общественности, а главное вкладчиков отслеживать деятельность Фонда гарантирования вкладов и обжаловать его решения. Срок на подачу жалоб в суд ограничивается до 30 дней. Кроме того, законопроект значительно сужает доступ к публичной информации о деятельности Фонда, в частности его отчетности, аукционов и тому подобное. А главное Фонд получает возможность забрать себе средства вкладчиков, если они пропустят сроки обращений за возмещением.

Такие изменения имеют значительные коррупционные риски, что очевидно понимает и сам Гетманцев. Ведь чем еще можно аргументировать спешку с принятием законопроекта без соответствующих выводов парламентских комитетов, в частности, по вопросам антикоррупционной политики.

Очевидно, что такой шаг может заставить вкладчиков уже сейчас задуматься над безопасностью своих сбережений. Резкий отток вкладов, в свою очередь может дестабилизировать банковский сектор и произойдет эффект домино, в результате которого экономики будет сыпаться.

Доверие к банковской системе - это фундамент, на котором все держится. Украинцы уже дважды теряли все - в 90-х, а также в 2008-м. Для возрождения доверия к банкам понадобились годы реформ, и сотрудничество с международными институтами. Сейчас же одно голосование может отбросить страну на десяток лет назад, когда все институты были под влиянием политических партий и бизнесгрупп, а гарантии существовали только на бумаге.