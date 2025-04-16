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Financial Times

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Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

Київ • УНН

 • 34037 перегляди

Міністерство енергетики України заявило, що офіційної позиції уряду Болгарії щодо відмови продавати обладнання для добудови Хмельницької АЕС не надходило. Будь-які коментарі є передчасними.

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

Міністерство енергетики заявило, що не отримувало офіційної позиції уряду Болгарії щодо відмови продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС. Про це в Міненерго повідомили журналісту УНН.

Міністерство не отримувало офіційної позиції уряду Болгарії щодо цього питання. Відповідно будь-які коментарі є передчасними

- повідомили в Міненерго.

Контекст

Віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що його країна не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС.

Видання BTA зазначає, що у 2023 році Болгарія розпочала переговори з Україною про продаж обладнання АЕС "Белене". Україна планувала використати два російські реактори для розширення Хмельницької атомної електростанції.

У липні 2023 року парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання за проектом АЕС "Белене".

У березні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає закупівлю у Болгарії обладнання для Хмельницької АЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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