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Financial Times

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The Guardian

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Болгарія не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 9732 перегляди

Болгарія вирішила не продавати Україні обладнання, яке планувалось для розширення Хмельницької АЕС. За словами віцепрем'єр-міністра, це стратегічний вибір для енергетичної незалежності країни.

Болгарія не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС - віцепрем'єр

Віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що його країна не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС. Про це пише повідомляє BTA, передає УНН.

Деталі

Як заявив Зафіров, він провів переговори з партнерами по Спільній раді управління Бойко Борисовим, під час яких було вирішено відмовитися від продажу реаторів Україні.

Ми разом підтримали цей надзвичайно важливий стратегічний вибір. Ці реактори не продаються, а є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності 

- сказав Зафіров.

Видання зазначає, що у 2023 році Болгарія розпочала переговори з Україною про продаж обладнання АЕС "Белене". Україна планувала використати два російські реактори для розширення Хмельницької атомної електростанції.

Нагадаємо

У липні 2023 року парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання за проектом АЕС "Белене".

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У березні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає закупівлю у Болгарії обладнання для Хмельницької АЕС.

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