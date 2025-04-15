Болгарія не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС - віцепрем'єр
Київ • УНН
Болгарія вирішила не продавати Україні обладнання, яке планувалось для розширення Хмельницької АЕС. За словами віцепрем'єр-міністра, це стратегічний вибір для енергетичної незалежності країни.
Віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що його країна не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС. Про це пише повідомляє BTA, передає УНН.
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Як заявив Зафіров, він провів переговори з партнерами по Спільній раді управління Бойко Борисовим, під час яких було вирішено відмовитися від продажу реаторів Україні.
Ми разом підтримали цей надзвичайно важливий стратегічний вибір. Ці реактори не продаються, а є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності
Видання зазначає, що у 2023 році Болгарія розпочала переговори з Україною про продаж обладнання АЕС "Белене". Україна планувала використати два російські реактори для розширення Хмельницької атомної електростанції.
Нагадаємо
У липні 2023 року парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання за проектом АЕС "Белене".
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