Болгарія не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС - віцепрем'єр

Віцепрем'єр-міністр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що його країна не планує продавати Україні обладнання для добудови Хмельницької АЕС. Про це пише повідомляє BTA, передає УНН.

Як заявив Зафіров, він провів переговори з партнерами по Спільній раді управління Бойко Борисовим, під час яких було вирішено відмовитися від продажу реаторів Україні.

Ми разом підтримали цей надзвичайно важливий стратегічний вибір. Ці реактори не продаються, а є ключовим активом для Болгарії, частиною її енергетичної незалежності