Болгария не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС – вице-премьер

Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС. Об этом пишет сообщает BTA, передает УНН.

Как заявил Зафиров, он провел переговоры с партнерами по Совместному совету управления Бойко Борисовым, во время которых было решено отказаться от продажи реаторов Украине.

Мы вместе поддержали этот чрезвычайно важный стратегический выбор. Эти реакторы не продаются, а являются ключевым активом для Болгарии, частью ее энергетической независимости