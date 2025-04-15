Болгария не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС – вице-премьер
Киев • УНН
Болгария решила не продавать Украине оборудование, которое планировалось для расширения Хмельницкой АЭС. По словам вице-премьер-министра, это стратегический выбор для энергетической независимости страны.
Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС. Об этом пишет сообщает BTA, передает УНН.
Детали
Как заявил Зафиров, он провел переговоры с партнерами по Совместному совету управления Бойко Борисовым, во время которых было решено отказаться от продажи реаторов Украине.
Мы вместе поддержали этот чрезвычайно важный стратегический выбор. Эти реакторы не продаются, а являются ключевым активом для Болгарии, частью ее энергетической независимости
Издание отмечает, что в 2023 году Болгария начала переговоры с Украиной о продаже оборудования АЭС "Белене". Украина планировала использовать два российских реактора для расширения Хмельницкой атомной электростанции.
Напомним
В июле 2023 года парламент Болгарии поддержал предложение об уполномочивании министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС "Белене".
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