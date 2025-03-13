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Закупка в Болгарии оборудования для двух энергоблоков ХАЭС: Зеленский подписал законопроект

Киев • УНН

 • 17051 просмотра

Президент Украины подписал законопроект, позволяющий "Энергоатому" приобрести оборудование в Болгарии для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Закупка в Болгарии оборудования для двух энергоблоков ХАЭС: Зеленский подписал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает закупку в Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11392.

Возвращено с подписью от Президента Украины 

- говорится в карточке законопроекта.

Дополнение

11 февраля Верховная Рада поддержала закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС стоимостью полмиллиарда евро. Проект предусматривает строительство энергоблоков №3 и №4, которое продлится от 2,5 до 4 лет.

Стоит отметить, что изначально законопроект предусматривал упрощение доступа к электросетям для бизнеса, за что и было проголосовано в первом чтении. Однако уже во втором чтении речи об упрощении доступа к сетям не было.

Согласно проекту закона, он устанавливает правовые основы и предоставляет разрешение "Энергоатому" для приобретения отдельно определенного оборудования, необходимого для будущего строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.

Верховная Рада, учитывая стратегическое значение атомной энергетики для развития Украины, стремясь компенсировать мощности украинской энергосистемы, которые были утрачены в связи с временной оккупацией Запорожской атомной электрической станции и регулярными массированными ракетными обстрелами со стороны государства-агрессора, а также учитывая многочисленные замечания к проекту закона Украины о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции (реестр. № 11146), принимает этот закон 

- говорится в законопроекте.

Согласно законопроекту, "Энергоатому" предоставляется разрешение на заключение договора с государственной энергетической компанией Республики Болгария "Национална Електрическа Компания ЕАД", предметом которого станет приобретение оборудования (корпуса ядерных реакторов, комплектующие к ним, другое родственное оборудование), необходимого для будущего строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Также "Энергоатому" предоставляется разрешение на ведение переговоров, согласование окончательной редакции договора купли-продажи оборудования, его подписание, осуществление оплаты в соответствии с условиями, прием и хранение оборудования, приобретенного на основании такого договора.

Рада проголосовала за закупку российского оборудования для Хмельницкой АЭС на полмиллиарда евро11.02.25, 14:08 • 34305 просмотров

Напомним

В апреле прошлого года Кабинет министров утвердил законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.

В июне прошлого года Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Сейчас законопроект продолжает "лежать" в парламенте без рассмотрения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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