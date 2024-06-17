ВР рекомендували ухвалити в першому читанні законопроєкт щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради України з питань ПЕК рекомендував ухвалити законопроект про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, що забезпечить відсутність залежності від Росії під час будівництва та експлуатації.
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР рекомендував парламенту прийняти у першому читанні за основу законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Енергоатом.
Законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС рекомендовано включити до порядку денного сесії ВРУ та прийняти у першому читанні за основу. Відповідне рішення прийнято 17 червня 2024 року на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України
Повідомляється, що участь у засіданні Комітету взяли Міністр енергетики України Герман Галущенко, керівник АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та Голова Держатомрегулювання Олег Коріков, які відповіли на всі питання парламентарів щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС.
Зокрема, депутати переконалися у відсутності залежності від росії під час будівництва та експлуатації енергоблоків ВВЕР-1000, що було ключовим питанням
Очікується, що проєкт Закону України "Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції" №11146 вже найближчим часом буде розглянутий на засіданні ВРУ.
Доповнення
Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який передбачає прийняття рішення про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції.