ВР рекомендовали принять в первом чтении законопроект о строительстве новых энергоблоков Хмельницкой АЭС

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВР рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Энергоатом.

Законопроект о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС рекомендовано включить в повестку дня сессии ВРУ и принять в первом чтении за основу. Соответствующее решение принято 17 июня 2024 года на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины - говорится в сообщении.

Сообщается, что участие в заседании Комитета приняли Министр энергетики Украины Герман Галущенко, руководитель АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков, которые ответили на все вопросы парламентариев по строительству новых энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В частности, депутаты убедились в отсутствии зависимости от России при строительстве и эксплуатации энергоблоков ВВЭР-1000, что было ключевым вопросом - информирует Энергоатом.

Ожидается, что проект Закона Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции" №11146 уже в ближайшее время будет рассмотрен на заседании ВРУ.

Дополнение

Кабинет министров принял законопроект, который предусматривает принятие решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции.