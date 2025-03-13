Закупівля у Болгарії обладнання для двох енергоблоків ХАЕС: Зеленський підписав законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає закупівлю у Болгарії обладнання для Хмельницької АЕС. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №11392.

Повернуто з підписом від Президента України - йдеться в картці законопроєкту.

Доповнення

11 лютого Верховна Рада підтримала закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС, вартістю півмільярда євро. Проект передбачає будівництво енергоблоків №3 та №4, яке триватиме від 2,5 до 4 років.

Варто зазначити, що від початку законопроєкт передбачав спрощення доступу до електромереж для бізнесу, за що й було проголосовано у першому читанні. Проте вже у другому читанні мови про спрощення доступу до мереж не було.

Відповідно до проєкту закону, він встановлює правові засади та надає дозвіл "Енергоатому" для придбання окремо визначеного обладнання, необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції.

Верховна Рада, враховуючи стратегічне значення атомної енергетики для розвитку України, прагнучи компенсувати потужності української енергосистеми, що були втрачені у зв’язку з тимчасовою окупацією Запорізької атомної електричної станції та регулярними масованими ракетними обстрілами з боку держави-агресора, а також враховуючи численні зауваження до проекту закону України про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції (реєстр. № 11146), приймає цей закон - йдеться в законопроєкті.

Згідно з законопроєктом, "Енергоатому" надається дозвіл на укладення договору з державною енергетичною компанією Республіки Болгарія "Национална Електрическа Компания ЕАД", предметом якого стане придбання обладнання (корпуси ядерних реакторів, комплектуючі до них, інше споріднене обладнання), необхідного для майбутнього будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

Також "Енергоатому" надається дозвіл на ведення перемовин, узгодження остаточної редакції договору купівлі-продажу обладнання, його підписання, здійснення оплати відповідно до умов, приймання та зберігання обладнання, придбаного на підставі такого договору.

Рада проголосувала за закупівлю російського обладнання для Хмельницької АЕС на півмільярда євро

Нагадаємо

У квітні минулого року Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт, який передбачає прийняття рішення про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції.

У червні минулого року Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг ВР рекомендував парламенту прийняти у першому читанні за основу законопроєкт про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Наразі законопроєкт продовжує "лежати" в парламенті без розгляду.