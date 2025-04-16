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Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

Киев • УНН

 • 18313 просмотра

Министерство энергетики Украины заявило, что официальной позиции правительства Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки Хмельницкой АЭС не поступало. Любые комментарии преждевременны.

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

Министерство энергетики заявило, что не получало официальной позиции правительства Болгарии относительно отказа продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС. Об этом в Минэнерго сообщили журналисту УНН.

Министерство не получало официальной позиции правительства Болгарии по этому вопросу. Соответственно, любые комментарии преждевременны

- сообщили в Минэнерго.

Контекст

Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Зафиров заявил, что его страна не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС.

Издание BTA отмечает, что в 2023 году Болгария начала переговоры с Украиной о продаже оборудования АЭС "Белене". Украина планировала использовать два российских реактора для расширения Хмельницкой атомной электростанции.

В июле 2023 года парламент Болгарии поддержал предложение об уполномочивании министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС "Белене".

В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий закупку у Болгарии оборудования для Хмельницкой АЭС.

Анна Мурашко

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