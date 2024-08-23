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Римейк "Ворона" з Біллом Скарсгардом і FKA twigs: не чудовий, але приречений на культовий статус - ЗМІ

Римейк "Ворона" з Біллом Скарсгардом і FKA twigs: не чудовий, але приречений на культовий статус - ЗМІ

Київ • УНН

 • 79646 перегляди

Новий "Ворон" (The Crow) з Біллом Скарсгардом і FKA twigs викликав змішані відгуки критиків. Фільм балансує між трагічним романтизмом і жартом, але має потенціал стати культовим у майбутньому.

У 2024 році виповнюється 30 років з дня виходу фільму "Ворон" - екранізації андеграундного коміксу Джеймса О'Барра. Зробити римейк фільму, настільки помітного в поп-культурі доволі складно.

Інтерпретація режисера Руперта Сандерса  з Біллом Скарсгардом і FKA twigs у головних ролях, обговорюється критиками одразу після офційної прем'єри. У перших рецензіях сперечаються, чи отримає нове обличчя римейк відомої франшизи.

Пише УНН із посиланням на Gizmodo, GeekConectado та Latimes.

Деталі

Нова версія "Ворона" балансує на межі між трагічним романтичним фанфіком і невдалим жартом, як з фільмом 1994 року, так і з коміксом, написаним та проілюстрованим Джеймсом О'Барром. Про це йдеться в огляді Conecta Geek. Зазначається, втім, вдалий кастинг.

Білл Скарсгард (Білл Скашґорд) - шведський актор, відомий за роллю клоуна Пеннівайза в екранізації роману Стівена Кінга "Воно". Також грав Романа Годфрі у телесеріалі "Гемлокова Штольня".

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FKA twigs (Талія Дебретт Барнетт) - британська співачка, продюсерка, режисерка та танцівниця.

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Обидва красиві та кожен має певне дивацтво, що робить їх особливими. Однак їхні образи все ж не допомагають розвитку картини, вважають у огляді.

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Довідка

Перша екранізація коміксу Джеймса О'Барра вийшла в 1994 році. Нажаль, фільм режисера Алекса Пройаса став найбільш відомим через смерть виконавця головної ролі. В актора Брендона Лі (син Брюса Лі) під час зйомок влучила куля, незабаром він помер. У новому фільмі заборонили всю вогнепальну зброю на знімальному майданчику. 

"Ворон" середини 90-х Пройаса був величезним і витонченим відеокліпом.

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Новий фільм може провалитися, головним чином через неминучі порівняння, з оригінальною версією фільму, зазначає видання Лос-Анджелес Таймс.

У своїй версії режисер Руперт Сандерс ("Білосніжка та мисливець", "Привид в обладунках") працював зі сценарієм Зака ​​Бейліна та Вільяма Шнайдера. Цей сценарій вважається більш оригінальним. 

Автори відмовилися від традиційного зовнішнього вигляду антигероя Еріка Дрейвена (Білл Скарсгард). Тепер він представлений в образі з короткою стрижкою і татуюваннями, що викликало суперечки відтоді, як про це стало відомо.

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Цей образ з легкістю відсилає до хіп-хоп культури. Критики зауважують, що це не має особливого сенсу, бо герой не слідує цьому стилю. Саундтрек фільму також не містить жодної пісні в стилі хіп-хоп.

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Серед іншого. Сандерс постійно акцентує увагу на насильстві, яке було дещо пом’якшено в адаптації Пройаса. Але тут кров тече щедро і повнобарвно.

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В огляді виділяється сцена, яка може дійсно привернути особливу увагу:

Використовуючи той стиль паралельного монтажу, який досяг найвищої точки у "Хрещеному батькові" (1970).. представляє нам довгу сцену бійки біля вхідної зони елегантного театру. Сцена настільки надмірна та шалена, що обіцяє викликати всілякі коментарі

- пояснює огляд.

Насправді все дуже добре, хоча й не чудово, пише Gizmodo.

Проблеми є навіть у відомому фільмі Алекса Прояса. Можливо свіжа інтерпретація історії не матиме негайного успіху, але буде приречена привернути для себе потенційних шанувальників у найближчі роки, вважає автор рецензії.

Кожен герой має унікальний вигляд і присутність у фільмі:

"Ви не можете відірвати очей від них", відзначає глядач. Так, дійсно, герої зламані і потенційно страшні люди. Але також можна побачити й відчути їх внутрішню сторону, - у зображенні "хвилі невинності", хімія виконання в картині просто зашкалює. 

Таким чином, можливо, у Сандерса не зовсім правильна історія, але персонажі та виконання – дійсно, на високому рівні.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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