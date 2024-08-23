Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

23 августа 2024, 15:04  •  3862 просмотра

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Новый "Ворон" (The Crow) с Биллом Скарсгардом и FKA twigs вызвал смешанные отзывы критиков. Фильм балансирует между трагическим романтизмом и шуткой, но имеет потенциал стать культовым в будущем.

В 2024 году исполняется 30 лет со дня выхода фильма "Ворон" - экранизации андеграундного комикса Джеймса О'Барра. Сделать римейк фильма, настолько заметного в поп-культуре довольно сложно. Интерпретация режиссера Руперта Сандерса  с Биллом Скарсгардом и FKA twigs в главных ролях, обсуждается критиками сразу после выхода.

Пишет УНН со ссылкой на Gizmodo, GeekConectado и Latimes.

На этой неделе состоялась долгожданная премьера нового фильма "Ворон" (The Crow), режиссера Руперта Сандерса  с Биллом Скарсгардом и FKA twigs.

Первые рецензии после просмотра уже выясняют, придаст ли ремейк новое лицо известной франшизе.

Детали

Новая версия "Ворона" балансирует на грани между трагическим романтическим фанфиком и неудачной шуткой, - как с фильмом 1994 года, так и с комиксом, написанным и проиллюстрированным Джеймсом О'Барром. Об этом говорится в обзоре Conecta Geek. Отмечается, впрочем, удачный кастинг.

Билл Скарсгард (Билл Скашгорд) - шведский актёр, известный по роли клоуна Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга "Оно". Также играл Романа Годфри в телесериале "Гемлокова Штольня".

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FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт) - британская певица, продюсер, режиссер и танцовщица.

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Оба красивые, каждый имеет определенную странность, что делает их особенными. Однако, их образы все же не помогают развитию картины, полагает автор рецензии. 

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Справка

Первая экранизация комикса Джеймса О'Барра была выпущена в 1994 году. К сожалению, фильм режиссера Алекса Пройаса стал наиболее известным из-за смерти исполнителя роли главного героя. В актера Брэндона Ли (сын Брюса Ли) во время съемок попала пуля, вскоре он умер. В новом фильме запретили все огнестрельное оружие на съемочной площадке. 

"Ворон" середины 90-х Пройаса был огромным и изящным видеоклипом.

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Новый фильм может все потерять, главным образом из-за неизбежных сравнений, с оригинальной версией фильма, отмечает издание Лос-Анджелес Таймс.

В своей версии режиссер Руперт Сандерс ("Белоснежка и охотник", "Призрак в доспехах") работал со сценарием Зака Бейлина и Уильяма Шнайдера, о котором есть мнение, как более оригинальном. Авторы отказались от традиционного внешнего вида антигероя Эрика Дрейвена (Билл Скарсгард). Но ему был придан образ с короткой стрижкой и татуировками, который вызвал споры с тех пор, как об этом стало известно.

Этот образ удобно отсылает к хип-хоп культуре, но сразу появляется замечание, что он не имеет особого смысла, потому что герой не практикует этот жанр. Саундтрек фильма также не содержит ни одной песни в стиле хип-хоп.

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Среди прочего. Сандерс постоянно акцентирует внимание на насилии, которое было несколько смягчено в адаптации Пройаса. В новой версии кровь течет щедро и полноцветно.

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В обзоре отмечается сцена, которая может действительно захватить большое внимание:

Используя тот стиль параллельного монтажа, который достиг наивысшей точки в "Крестном отце" (1970) .. представляет нам длинную сцену поединка у входной зоны элегантного театра. Сцена настолько чрезмерная и безумная, что обещает вызвать всевозможные комментарии

- говорится в рецензии.

На самом деле все очень хорошо, хотя и не замечательно, пишет Gizmodo.

Проблемы есть даже в хваленом фильме Алекса Прояса. Возможно свежая интерпретация истории не будет иметь немедленного успеха, но "картина обречена открыть для себя потенциальных поклонников в ближайшие годы".

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Каждый герой имеет такой уникальный вид и присутствие:

"Вы не можете оторвать глаз от них", отмечает зритель. Да, действительно, герои - сломленные, потенциально страшные люди. Но также можно увидеть и почувствовать их внутреннюю сторону, - в изображении "волны невинности", химия исполнения в картине просто зашкаливает.

Таким образом, возможно, у Сандерса не совсем правильная история, однако и персонажи и исполнение - действительно, на должном уровне.

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Игорь Тележников

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