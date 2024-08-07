Фильм "Я, "Победа" и Берлин" теперь доступен на Netflix
Киев • УНН
Украинский фильм "Я, "Победа" и Берлин", снятый по мотивам повести Кузьмы Скрябина, появился на платформе Netflix. Лента погружает зрителей в атмосферу 90-х годов и содержит культовую музыку Скрябина.
Украинский фильм "Я, "Победа" и Берлин" теперь доступен на платформе Netflix, передает УНН со ссылкой на Госкино.
Детали
"Я, Победа и Берлин" - лента, снятая по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина - "Я, "Победа" и Берлин", погружает в атмосферу 90-х - эпоху молодости Кузьмы, особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.
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