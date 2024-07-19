Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Потусторонние миры, напряженная, тревожная атмосфера, борьба добра и зла, непредсказуемые сюжеты и конечно замечательная игра актеров, все это ждет ценителей фильмов ужасов. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть в выходные.

Улыбайся (Smile) 2022 - чувствительный психиатр доктор Роуз Коттер привыкла лечить наиболее уязвимых членов общества. Однако необъяснимый случай пациентки Лауры - это совсем другая история. Во время разговора с врачом она утверждает, что ее преследует злая сила, скрывающаяся за зловещими улыбками. Ничего не подозревающий доктор Коттер пытается рационально объяснить ужасные иллюзии глубоко взволнованной молодой женщины. Когда на лице Лауры появляется улыбка, она перерезает себе горло, чем шокирует Роуз. Со временем доктор Коттер обнаруживает, что и она начала видеть зловещие улыбки, о которых рассказывала Лаура. Сможет ли Роуз противостоять тревожной улыбке смерти?

Жанр: Фильм, Ужасы, Триллер, Детектив

Страна: США



Режиссер: Паркер Финн



Актеры: Сози Бейкон, Кайл Галлнер, Джесси Т. Ашер, Робин Вайгерт, Кейтлин Стейси, Кел Пенн, Роб Морган, Джиллиан Зиснер, Джуди Рейес, Дэвид Сочет.



Эбигейл (Abigail) 2024 - после того, как группа потенциальных преступников похитила 12-летнюю дочь-балерину влиятельного деятеля преступного мира, все, что им нужно сделать, чтобы получить выкуп в 50 миллионов долларов, - это проследить за девочкой всю ночь. Однако запертые в доме грабители начинают таинственно исчезать. К своему ужасу они обнаруживают, что остались один на один не с обычной девочкой.

Жанр: Фильм, Ужасы, Триллер

Страна: США, Ирландия, Канада



Режиссер: Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт



Актеры: Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон, Кевин Дюран, Ангус Клауд, Джанкарло Эспозито, Мэттью Гуд.



Поздний вечер с дьяволом (Late Night with the Devil) 2023 - в 1977 году Джек Делрой ведет ток-шоу "Ночные совы", которое уже давно является надежным спутником больных бессонницей людей по всей стране. Через год после трагической гибели жены Джека рейтинги ток-шоу резко упали. Чтобы вернуть популярность, Джек планирует особый выпуск на Хэллоуин на оккультную тему, не подозревая, что собирается выпустить зло.

Жанр: Фильм, Ужасы

Страна: Австралия, ОАЭ, США



Режиссер: Камерон Кернс, Колин Кернс



Актеры: Дэвид Дастмалчян, Лора Гордон, Иен Блисс, Файссал Баззи, Инград Торелли, Рис Отери, Джош Квон Тарт, Джорджина Гейг, Стив Музакис, Паула Арунделл.



Варвар (Barbarian) 2022 - молодая женщина поздно вечером приехала на собеседование в Детройт. Она решает заночевать в заранее забронированном доме, и обнаруживает, что дом ошибочно дважды сдали и там уже живет незнакомый мужчина. Вопреки здравому смыслу, она все равно решает остаться на ночь, но вскоре обнаруживает, что в доме есть гораздо больше, чего стоит бояться, чем незнакомца.

Жанр: Фильм, Ужасы, Триллер

Страна: США



Режиссер: Зак Креггер



Актеры: Джорджина Кэмпбелл, Билл Скарсгард, Джастин Лонг, Мэттью Патрик Дэвис, Ричард Блейк, Курт Браунолер, Джеймс Батлер, Софи Серенсен.



Говори со мной (Talk to Me) 2022 - когда группа друзей узнает, как вызывать духов с помощью забальзамированной руки, они увлекаются новым хобби, пока одна из них девушка, по имени Миа не заходит слишком далеко и открывает дверь в мир духов, которые несут угрозу ее здравому смыслу и безопасности окружающих.