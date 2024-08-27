Братья Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада
Киев • УНН
Лиам и Ноэль Галлахеры объявили о возвращении "Oasis" после 15-летнего перерыва. Реюнион-тур группы запланирован на июль-август 2025 года, концерты пройдут в Великобритании и Ирландии.
Лиам и Ноэль Галлахеры, после нескольких дней ажиотажа со стороны поклонников, подтвердили свое возвращение на сцену в составе "Oasis". Уже объявлены концерты на июль и август 2025 года.
Пишет УНН со ссылкой на страницу "Оаѕіѕ" в Іnstagram и ВВС News.
"Вот оно, это случилось", написали братья Галлахеры в социальной сети, предвещая фанатам по всему миру 2025 года даты реюнион-тура группы „Оаѕіѕ".
Сегодня в 8 утра по британскому времени три сообщения подтвердили, что братья Галлахеры, Лиам и Ноэль, отложили свои разногласия, из-за которых 15 лет назад группа распалась.
Таким образом, оказались подтвержденными предыдущие сообщения Галлахеров в их социальных сетях и ажиотаж среди поклонников группы.
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Впрочем, никакого особого повода для примирения не было. Новую музыку писать пока что не собираются. Просто Лиам и Ноэль "постепенно осознали, что пришло время".
Уже объявлено на июль и август 2025 года. Тур по Великобритании и Ирландии пройдет на аренах Лондона, Манчестера, Кардиффа, Эдинбурга и Дублина.
Справочно
"Oasis", основанная в 1991 году в Манчестере, Великобритания, получила широкое признание прежде всего благодаря двум альбомам, которые способствовали развитию так называемого „брит-попа".
В 1994 году появился их первый альбом "Definitely Maybe", которому в этот четверг исполняется три десятилетия, с такими знаковыми песнями, как "Live Forever", "Cigarettes", "Rock „n" Roll Star".
Непростые отношения привели к прекращению партнерства между братьями Галлахер в 2009 году, во время фестиваля Rock en Seine во Франции.
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Драка между Лиамом и Ноэлем началась в раздевалке. Сообщается, что в разгар разногласий Лиам сломал одну из самых любимых гитар Ноэля (которая в 2022 году будет продана на аукционе за 385 тысяч евро).
Тогдашний генеральный директор фестиваля Rock en Seine Франсуа Мисонье объяснил прессе:
По неизвестным нам причинам между двумя братьями вспыхнула драка. Ноэль покинул фестиваль, и никто не смог его убедить возвращаться
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Той же ночью Ноэль дал объяснение на сайте группы: "С некоторой грустью и огромным облегчением я сообщаю, что покидаю Oasis. Люди будут писать и говорить все, что хотят, но продолжать работать с Лиамом еще один день невозможно".
То, что после многолетнего конфликта "Oasis" воссоединятся, вызвало эмоциональную реакцию фанов, которая продолжает расти в комментариях к посту.
"Мы победили, мы победили"; „Абсолютно эпично"; „Это история, происходящая здесь и сейчас, это история".
Напомним,
УНН передавал, что Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis.
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