Братья Галлахеры подтвердили возвращение "Oasis" спустя 15 лет после распада

Лиам и Ноэль Галлахеры, после нескольких дней ажиотажа со стороны поклонников, подтвердили свое возвращение на сцену в составе "Oasis". Уже объявлены концерты на июль и август 2025 года.

Пишет УНН со ссылкой на страницу "Оаѕіѕ" в Іnstagram и ВВС News.

"Вот оно, это случилось", написали братья Галлахеры в социальной сети, предвещая фанатам по всему миру 2025 года даты реюнион-тура группы „Оаѕіѕ".

Сегодня в 8 утра по британскому времени три сообщения подтвердили, что братья Галлахеры, Лиам и Ноэль, отложили свои разногласия, из-за которых 15 лет назад группа распалась.

Таким образом, оказались подтвержденными предыдущие сообщения Галлахеров в их социальных сетях и ажиотаж среди поклонников группы.

Умолкли пушки. Сошлись звезды. Закончилось большое ожидание. Приходите на концерты. По телевизору не покажут - написали лидеры «Оазиса».

Впрочем, никакого особого повода для примирения не было. Новую музыку писать пока что не собираются. Просто Лиам и Ноэль "постепенно осознали, что пришло время".

Уже объявлено на июль и август 2025 года. Тур по Великобритании и Ирландии пройдет на аренах Лондона, Манчестера, Кардиффа, Эдинбурга и Дублина.

Справочно

"Oasis", основанная в 1991 году в Манчестере, Великобритания, получила широкое признание прежде всего благодаря двум альбомам, которые способствовали развитию так называемого „брит-попа".

В 1994 году появился их первый альбом "Definitely Maybe", которому в этот четверг исполняется три десятилетия, с такими знаковыми песнями, как "Live Forever", "Cigarettes", "Rock „n" Roll Star".

Непростые отношения привели к прекращению партнерства между братьями Галлахер в 2009 году, во время фестиваля Rock en Seine во Франции.

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Драка между Лиамом и Ноэлем началась в раздевалке. Сообщается, что в разгар разногласий Лиам сломал одну из самых любимых гитар Ноэля (которая в 2022 году будет продана на аукционе за 385 тысяч евро).

Тогдашний генеральный директор фестиваля Rock en Seine Франсуа Мисонье объяснил прессе:

По неизвестным нам причинам между двумя братьями вспыхнула драка. Ноэль покинул фестиваль, и никто не смог его убедить возвращаться - сказал представитель Rock en Seine.

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Той же ночью Ноэль дал объяснение на сайте группы: "С некоторой грустью и огромным облегчением я сообщаю, что покидаю Oasis. Люди будут писать и говорить все, что хотят, но продолжать работать с Лиамом еще один день невозможно".

То, что после многолетнего конфликта "Oasis" воссоединятся, вызвало эмоциональную реакцию фанов, которая продолжает расти в комментариях к посту.

"Мы победили, мы победили"; „Абсолютно эпично"; „Это история, происходящая здесь и сейчас, это история".

Напомним,

УНН передавал, что Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis.

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