На группу The 1975 подали в суд за концерт в Малайзии с поцелуем вокалиста

Организаторы музыкального фестиваля в Куала-Лумпуре подали в суд на британскую группу The 1975 за нарушение контракта и возмещение убытков после того, как ее вокалист Мэтти Хили раскритиковал анти-ЛГБТ-законы Малайзии, что привело к отмене мероприятия, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Во время выступления группы в июле прошлого года Хили также обратился к зрителям с речью, полной ненормативной лексики, и поцеловал одного из участников группы.

Компания, стоящая за фестивалем, Good Vibes, требует 1,9 млн фунтов стерлингов (2,4 млн долларов США) в качестве компенсации в Высоком суде Великобритании за нарушение правил выступления.

Дополнение

BBC отмечает, что гомосексуальные действия являются незаконными в Малайзии и наказываются 20 годами тюрьмы. На фестивале запрещено обсуждать политику и религию, ругаться, курить или употреблять алкоголь на сцене.