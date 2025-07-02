Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в Секторе Газа

Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа сроком на 60 дней. За этот период есть шанс добиться прекращения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, информирует УНН со ссылкой на его страницу в соцсети Truth Social.

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В своем сообщении глава Белого дома сообщил, что его представители во вторник, 1 июля, "провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу ситуации в Секторе Газа".

Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне - написал Дональд Трамп.

Президент также надеется, что Катар и Египет, "которые усердно работали ради мира", передадут финальное мирное предложение руководителям палестинской группировки.

"Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет - будет только хуже. Спасибо за внимание к этому вопросу!", - подытожил американский лидер.

Напомним

07 октября 2023 года центр и юг Израиля с утра подвергались сильному ракетному обстрелу на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Египет, Турция и Саудовская Аравия предостерегли от эскалации на фоне неожиданной атаки боевиков из сектора Газа на Израиль утром 7 октября. При этом советник верховного лидера Ирана поздравил палестинских боевиков.

В январе 2025 года стороны достигли временного перемирия, которое предусматривало обмен заложниками и заключенными, а также увеличение объемов гуманитарной помощи для Газы. Однако в марте боевые действия возобновились после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения.

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