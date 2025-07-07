Появились новые детали предложения о прекращении огня в Газе - Associated Press
Киев • УНН
Израиль отправил переговорную группу в Катар для обсуждения 60-дневного перемирия в Газе, предусматривающего обмен заложниками и телами погибших. Президент США Дональд Трамп лично гарантирует соблюдение Израилем прекращения военных операций.
Новые подробности предложения о перемирии в Газе появились в воскресенье, 6 июля, когда Израиль отправил переговорную группу в Катар накануне визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Белый дом для переговоров по соглашению. Об этом информирует Associated Press (АР) со ссылкой на копию соглашения и источники, передает УНН.
Детали
В документе изложены планы 60-дневного перемирия, во время которого ХАМАС передаст 10 заложников и 18 тел погибших граждан, тогда как израильские войска отойдут в буферную зону вдоль границ Газы с Израилем и Египтом.
Также подчеркивается значительное количество помощи, которая будет распределяться агентствами ООН и Палестинским Красным Полумесяцем. В документе не уточняется, что произойдет с американской организацией "Гуманитарный фонд Газы", которая распределяет продовольственную помощь с мая 2025 года.
В соответствии с предыдущими соглашениями о прекращении огня, палестинские заключенные, содержащиеся в израильских тюрьмах, будут освобождены в обмен на заложников, однако их количество не согласовано.
Как пишет АР, предложение не гарантирует окончательного прекращения войны – условия, которого требует ХАМАС – но предусматривает, что переговоры о постоянном прекращении огня состоятся в течение 60 дней.
По информации издания, в течение этого времени "президент США Дональд Трамп гарантирует соблюдение Израилем" прекращения военных операций.
В документе указано, что Трамп "лично объявит о соглашении о перемирии".
Личная гарантия Трампа, похоже, была попыткой заверить ХАМАС, что Израиль не возобновит односторонне боевые действия, как это произошло в марте во время предыдущего перемирия, когда переговоры о его продлении, казалось, зашли в тупик
Напомним, Президент США Дональд Трамп может объявить о прекращении огня в Газе 7 июля, если соглашение будет достигнуто. Переговоры между Израилем и ХАМАС возобновились в Катаре, предусматривая 60-дневное перемирие и освобождение заложников.
Израильская переговорная группа отправится в Катар для непрямых переговоров с ХАМАС по прекращению огня и освобождению заложников. В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что изменения, которые ХАМАС намерен внести в предложение, являются "неприемлемыми для Израиля".
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