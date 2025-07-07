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Израиль разбомбил объекты хуситов в Йемене

Киев • УНН

 • 145 просмотра

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию "Черный флаг" в Йемене, нанеся удары по объектам хуситов, включая порты и судно Galaxy Leader. Это стало ответом на атаки хуситов против Израиля и использование ими гражданской инфраструктуры для террористической деятельности.

Израиль разбомбил объекты хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию "Черный флаг" в Йемене, нанеся мощные удары по объектам хуситов. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац, информирует УНН со ссылкой на его заявление в соцсети Х (Twitter).

Судьба Йемена - как судьба Тегерана. В рамках операции "Черный флаг" ЦАХАЛ нанес удары по террористическим объектам режима хуситов в портах Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое захватили хуситы примерно два года назад и сейчас используют для террористической деятельности в Красном море

- говорится в сообщении.

Глава израильского оборонного ведомства добавил, что любой, кто попытается атаковать Израиль, получит ответный удар.

В то же время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что для ударов по объектам хуситов в Йемене, в частности, по трем портам, использовались истребители.

Среди целей были порты Ходейда, Рас-Иса и Ас-Салиф. Их используют хуситы для перевозки оружия иранского режима, которое используют для проведения террористических операций против Израиля и его союзников. Удар был нанесен в ответ на неоднократные нападения хуситов на Израиль, его гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в частности запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет "земля-земля" в направлении израильской территории

- сообщили в ЦАХАЛе.

Также израильские военные напомнили, что хуситы используют морское пространство для проведения террористической деятельности против судов и глобальной морской торговли. "Пораженные цели демонстрируют систематическое использование режимом гражданской инфраструктуры в террористических целях", - добавили военные.

Военные источники в Йемене сообщили каналу "Аль-Маядин", что ВВС отразили израильскую атаку на порт Ходейда.

"В первом залпе зенитных ракет нам удалось вытеснить десять израильских боевых самолетов из воздушного пространства еще до того, как они нанесли удары", - утверждали источники.

Израильская делегация отправится в Катар для переговоров, несмотря на «неприемлемые требования» ХАМАС06.07.25, 08:17 • 1784 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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