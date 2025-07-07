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6 липня, 12:18 • 24369 перегляди
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Ізраїль розбомбив об'єкти хуситів у Ємені

Київ • УНН

 • 193 перегляди

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши ударів по об'єктах хуситів, включаючи порти та судно Galaxy Leader. Це стало відповіддю на атаки хуситів проти Ізраїлю та використання ними цивільної інфраструктури для терористичної діяльності.

Ізраїль розбомбив об'єкти хуситів у Ємені

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши потужних ударів по об'єктах хуситів. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, інформує УНН з посиланням на його заяву в соцмережі Х (Twitter).

Доля Ємену - як доля Тегерана. У рамках операції "Чорний прапор" ЦАХАЛ завдав ударів по терористичних об'єктах режиму хуситів у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, по електростанції Рас-Катіб і по судну Galaxy Leader, яке захопили хусити приблизно два роки тому й наразі використовують для терористичної діяльності в Червоному морі

- йдеться у дописі.

Глава ізраїльського оборонного відомства додав, що будь-хто, хто спробує атакувати Ізраїль, отримає удар у відповідь.

Водночас пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що для ударів по об'єктах хуситів у Ємені, зокрема, по трьох портах, використовувалися винищувачі.

Серед цілей були порти Ходейда, Рас-Іса і Ас-Саліф. Їх використовують хусити для перевезення зброї іранського режиму, яку використовують для проведення терористичних операцій проти Ізраїлю та його союзників. Удар було завдано у відповідь на неодноразові напади хуситів на Ізраїль, його цивільне населення і цивільну інфраструктуру, зокрема запуск безпілотних літальних апаратів і ракет "земля-земля" в напрямку ізраїльської території

- повідомили в ЦАХАЛі.

Також ізраїльські військові нагадали, що хусити використовують морський простір для проведення терористичної діяльності проти суден і глобальної морської торгівлі. "Уражені цілі демонструють систематичне використання режимом цивільної інфраструктури в терористичних цілях", - додали військові.

Військові джерела в Ємені повідомили канал "Аль-Маядін", ніби ВПС відбили ізраїльську атаку на порт Ходейда.

"У першому залпі зенітних ракет нам вдалося витіснити десять ізраїльських бойових літаків із повітряного простору ще до того, як вони завдали ударів", - стверджували джерела.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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