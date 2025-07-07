Ізраїль розбомбив об'єкти хуситів у Ємені

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) провела операцію "Чорний прапор" у Ємені, завдавши потужних ударів по об'єктах хуситів. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, інформує УНН з посиланням на його заяву в соцмережі Х (Twitter).

Доля Ємену - як доля Тегерана. У рамках операції "Чорний прапор" ЦАХАЛ завдав ударів по терористичних об'єктах режиму хуситів у портах Ходейда, Ас-Саліф і Рас-Іса, по електростанції Рас-Катіб і по судну Galaxy Leader, яке захопили хусити приблизно два роки тому й наразі використовують для терористичної діяльності в Червоному морі - йдеться у дописі.

Глава ізраїльського оборонного відомства додав, що будь-хто, хто спробує атакувати Ізраїль, отримає удар у відповідь.

Водночас пресслужба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що для ударів по об'єктах хуситів у Ємені, зокрема, по трьох портах, використовувалися винищувачі.

Серед цілей були порти Ходейда, Рас-Іса і Ас-Саліф. Їх використовують хусити для перевезення зброї іранського режиму, яку використовують для проведення терористичних операцій проти Ізраїлю та його союзників. Удар було завдано у відповідь на неодноразові напади хуситів на Ізраїль, його цивільне населення і цивільну інфраструктуру, зокрема запуск безпілотних літальних апаратів і ракет "земля-земля" в напрямку ізраїльської території - повідомили в ЦАХАЛі.

Також ізраїльські військові нагадали, що хусити використовують морський простір для проведення терористичної діяльності проти суден і глобальної морської торгівлі. "Уражені цілі демонструють систематичне використання режимом цивільної інфраструктури в терористичних цілях", - додали військові.

Військові джерела в Ємені повідомили канал "Аль-Маядін", ніби ВПС відбили ізраїльську атаку на порт Ходейда.

"У першому залпі зенітних ракет нам вдалося витіснити десять ізраїльських бойових літаків із повітряного простору ще до того, як вони завдали ударів", - стверджували джерела.

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