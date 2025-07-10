ЕС заключил с Израилем соглашение об увеличении поставок гуманитарной помощи для Газы - Каллас

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
14:43 • 82037 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
13:59 • 96365 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
10 июля, 13:33 • 51880 просмотра
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений
Эксклюзив
10 июля, 13:06 • 49744 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
10 июля, 11:35 • 39134 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
10 июля, 10:35 • 77229 просмотра
ЕС запускает новый фонд для восстановления Украины и объявил о возможности привлечь до €10 млрд
10 июля, 09:06 • 27617 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 31394 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
10 июля, 05:30 • 105024 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 29468 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
50%
743мм
Популярные новости
Британия сообщила о крупном оборонном соглашении с Украиной: предусматривает более 5000 ракет ПВО10 июля, 11:50 • 23292 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 94764 просмотра
Пекин отреагировал на задержание в Украине китайцев за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"14:36 • 44940 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку15:21 • 62874 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни17:43 • 15481 просмотра
публикации
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку15:21 • 62890 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
14:43 • 82037 просмотра
Без самолетостроения нет полной обороны: почему авиация должна быть в Defence City
Эксклюзив
13:59 • 96365 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы10 июля, 12:07 • 94784 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 10 июля, 05:30 • 105024 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Дональд Трамп
Елена Зеленская
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Рим
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни17:43 • 15517 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 163765 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 291737 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 469192 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 296613 просмотра
Актуальное
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
Старлинк
Signal
Ланцет (барражирующий боеприпас)

ЕС заключил с Израилем соглашение об увеличении поставок гуманитарной помощи для Газы - Каллас

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Европейский Союз и Израиль достигли соглашения по улучшению гуманитарной ситуации в Газе. Меры включают увеличение поставок гуманитарной помощи, восстановление путей помощи и ремонт инфраструктуры.

ЕС заключил с Израилем соглашение об увеличении поставок гуманитарной помощи для Газы - Каллас

Евросоюз заключил новое соглашение с Израилем, направленное на разблокирование поставок крайне необходимых продуктов питания и топлива в Газу. Об этом заявила главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

По ее словам, после переговоров с Израилем были сделаны значительные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Газе.

Согласованные меры будут внедрены в ближайшие дни, добавила Каллас. Речь идет, в частности, об увеличении количества грузовиков с гуманитарной помощью и продовольствием, возобновлении иорданских и египетских путей помощи, возобновлении поставок топлива для гуманитарных учреждений до операционного уровня, защите гуманитарных работников, ремонте и содействии работам на жизненно важных объектах инфраструктуры, таких как восстановление электроснабжения опреснительной установки.

Соглашение, достигнутое в четверг, может привести к открытию большего количества переправ, въезду грузовиков с помощью и едой в Газу, ремонту жизненно важной инфраструктуры и защите гуманитарных работников. Мы рассчитываем на то, что Израиль выполнит все согласованные меры

– заявила Каллас.

Это заявление прозвучало на фоне того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовился покинуть Вашингтон после встреч с президентом США Дональдом Трампом, очевидно, без окончательных договоренностей о временном прекращении огня, за которое выступал Белый дом.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает добиваться соглашения о 60-дневной паузе в боевых действиях и освобождении половины из 50 заложников, остающихся в Газе, многих из которых считают погибшими.

Как только это соглашение будет заключено, Израиль готов договориться об окончательном прекращении войны, сказал Нетаньяху. Но только при условии, что ХАМАС разоружится и откажется от своих управленческих и военных возможностей в Газе.

Если этого можно достичь путем переговоров - тем лучше. Если этого не будет достигнуто путем переговоров за 60 дней, мы достигнем этого другими способами; используя силу, силу нашей героической армии

- сказал Нетаньяху в видеообращении.

Тем не менее, американские чиновники выразили надежду, что возобновление переговоров на высоком уровне - при посредничестве Египта и Катара, а также при участии посланника Белого дома Стива Уиткоффа - может привести к прогрессу.

Дополнение

Международные гуманитарные группы утверждают, что израильские военные ограничения и постоянное насилие усложнили поставки помощи в Газу даже после того, как Израиль ослабил свою полную блокаду, которая длилась 2,5 месяца, в мае. Эксперты предупреждают, что территория находится под угрозой голода, поскольку уже 21 месяц продолжается война между Израилем и ХАМАС.

Появились новые детали предложения о прекращении огня в Газе - Associated Press07.07.25, 04:15 • 1755 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Израиль
Кайя Каллас
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Катар
Биньямин Нетаньяху
Египет
Сектор Газа
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9