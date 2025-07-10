ЕС заключил с Израилем соглашение об увеличении поставок гуманитарной помощи для Газы - Каллас

Евросоюз заключил новое соглашение с Израилем, направленное на разблокирование поставок крайне необходимых продуктов питания и топлива в Газу. Об этом заявила главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

По ее словам, после переговоров с Израилем были сделаны значительные шаги для улучшения гуманитарной ситуации в Газе.

Согласованные меры будут внедрены в ближайшие дни, добавила Каллас. Речь идет, в частности, об увеличении количества грузовиков с гуманитарной помощью и продовольствием, возобновлении иорданских и египетских путей помощи, возобновлении поставок топлива для гуманитарных учреждений до операционного уровня, защите гуманитарных работников, ремонте и содействии работам на жизненно важных объектах инфраструктуры, таких как восстановление электроснабжения опреснительной установки.

Соглашение, достигнутое в четверг, может привести к открытию большего количества переправ, въезду грузовиков с помощью и едой в Газу, ремонту жизненно важной инфраструктуры и защите гуманитарных работников. Мы рассчитываем на то, что Израиль выполнит все согласованные меры – заявила Каллас.

Это заявление прозвучало на фоне того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовился покинуть Вашингтон после встреч с президентом США Дональдом Трампом, очевидно, без окончательных договоренностей о временном прекращении огня, за которое выступал Белый дом.

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает добиваться соглашения о 60-дневной паузе в боевых действиях и освобождении половины из 50 заложников, остающихся в Газе, многих из которых считают погибшими.

Как только это соглашение будет заключено, Израиль готов договориться об окончательном прекращении войны, сказал Нетаньяху. Но только при условии, что ХАМАС разоружится и откажется от своих управленческих и военных возможностей в Газе.

Если этого можно достичь путем переговоров - тем лучше. Если этого не будет достигнуто путем переговоров за 60 дней, мы достигнем этого другими способами; используя силу, силу нашей героической армии - сказал Нетаньяху в видеообращении.

Тем не менее, американские чиновники выразили надежду, что возобновление переговоров на высоком уровне - при посредничестве Египта и Катара, а также при участии посланника Белого дома Стива Уиткоффа - может привести к прогрессу.

Дополнение

Международные гуманитарные группы утверждают, что израильские военные ограничения и постоянное насилие усложнили поставки помощи в Газу даже после того, как Израиль ослабил свою полную блокаду, которая длилась 2,5 месяца, в мае. Эксперты предупреждают, что территория находится под угрозой голода, поскольку уже 21 месяц продолжается война между Израилем и ХАМАС.

Появились новые детали предложения о прекращении огня в Газе - Associated Press