План Израиля по захвату Сектора Газа обойдется "высокой ценой": заявление ХАМАС

Киев • УНН

 • 580 просмотра

ХАМАС назвал план Израиля по захвату Сектора Газа "полноценным военным преступлением", которое будет иметь "высокую цену". Организация заявила, что будет прилагать усилия для достижения соглашения о прекращении огня.

План Израиля по захвату Сектора Газа обойдется "высокой ценой": заявление ХАМАС

Террористическая организация ХАМАС осудила план Израиля по захвату Сектора Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "дорогой ценой". Со своей стороны, организация заявила, что будет прокладывать путь к соглашению о прекращении огня, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Одобрение сионистским "кабинетом" планов оккупации сектора Газа и принудительной эвакуации его жителей является новым военным преступлением, которое оккупационная армия готовится совершить против сектора и его почти миллиона жителей. Мы предупреждаем преступную оккупацию, что эта безумная авантюра обойдется дорогой ценой и не будет прогулкой в парке

- говорится в заявлении ХАМАС в пятницу.

Кабинет безопасности Израиля в пятницу одобрил план взятия под контроль сектора Газа и распространения "контроля безопасности" на анклав, сообщила канцелярия премьер-министра. Израиль вывел свои войска и поселения из Газы в 2005 году после 38-летней оккупации.

ХАМАС заявил, что "манипуляции Израилем с языком путем замены термина "оккупация" на "контроль" есть не что иное, как очевидная попытка избежать юридической ответственности за последствия этого жестокого преступления". В организации добавили, что решение Израиля "четко объясняет внезапный выход из последнего раунда переговоров", которые, по словам ХАМАС, были "на грани" достижения соглашения.

Организация заявила, что будет продолжать принимать "все необходимые меры", чтобы проложить путь к соглашению о прекращении огня, которое предусматривает немедленное освобождение всех заложников в обмен на прекращение войны и вывод израильских войск.

Нетаньяху: Израиль захватит Газу, чтобы "освободить" гражданское население от ХАМАС08.08.2025, 07:31 • 3176 просмотров

Реакция Палестинской администрации

Опасное решение правительства Израиля полностью повторно оккупировать Сектор Газа приведет к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. Этот шаг будет полноценным преступлением, которое продолжает политику геноцида, систематических убийств, голода и осады, и является вопиющим нарушением международного гуманитарного права и резолюций Организации Объединенных Наций

- говорится в заявлении президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса.

Аббас инициировал "срочные контакты" с международными сторонами, включая Совет Безопасности ООН, и призвал к проведению экстренных заседаний Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

Президентство специально призвало президента США Дональда Трампа вмешаться, чтобы остановить выполнение этих решений, настаивая на том, чтобы он выполнил свое обещание остановить войну и продолжил путь к длительному миру 

- говорится в сообщении.

"Единственный способ" прекратить войну и обеспечить мир и стабильность - это признать независимое палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

- заявил Махмуд Аббас.

Дополнение

Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль сектора Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.

Павел Зинченко

