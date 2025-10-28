Пятеро волонтеров МФКК погибли в Судане во время раздачи еды

Пятеро волонтеров Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца погибли в Судане во время раздачи еды. Еще трое считаются пропавшими без вести. Об этом говорится в заявлении МФКК, передает УНН.

Подробности

"Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выражает ужас, шок и глубокое огорчение в связи с убийством пяти волонтеров Суданского Красного Полумесяца (SRC), которые 27 октября выполняли свои обязанности в городе Бара, Северный Кордофан. Еще трое волонтеров до сих пор считаются пропавшими без вести. Команда Суданского Красного Полумесяца выполняла официальное задание в составе группы по распределению продовольствия в городе Бара", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что волонтеры были одеты в соответствующие жилеты, которые должны обеспечивать им полную защиту, и имели при себе удостоверения, выданные местным отделением.

Обстоятельства их смерти не уточняются.

Напомним

