П’ятеро волонтерів МФЧХ загинули в Судані під час роздачі їжі

П’ятеро волонтерів Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця загинули в Судані під час роздачі їжі. Ще троє вважаються зниклими безвісти. Про це йдеться в заяві МФЧХ, передає УНН.

Деталі

"Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця висловлює жах, шок і глибоке засмучення у зв'язку з вбивством п'яти волонтерів Суданського Червоного Півмісяця (SRC), які 27 жовтня виконували свої обов'язки в місті Бара, Північний Кордофан. Ще троє волонтерів досі вважаються зниклими безвісти. Команда Суданського Червоного Півмісяця виконувала офіційне завдання в складі групи з розподілу продовольства в місті Бара", - йдеться в повідомленні.

В організації зазначили, що волонтери були одягнені у відповідні жилети, які повинні забезпечувати їм повний захист, і мали при собі посвідчення, видані місцевим відділенням.

Обставини їхньої смерті не уточнюється.

Нагадаємо

Журналістка Олена Губанова та оператор Євген Кармазін загинули в Краматорську на Донеччині. Їхня смерть настала внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет".