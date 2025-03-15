Скорочення Маска в США вплинули на команду, яка намагається врятувати викрадених українських дітей з рф - ЗМІ

З’ясувалося, що масштабне скорочення витрат в уряді США Ілона Маска, який очолює DOGE, спрямована у тому числі на групу експертів, які займалися допомогою для повернення додому сотень українських дітей, насильно депортованих до росії, повідомляє The Mirror, пише УНН.

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За даними українського уряду, з моменту вторгнення в 2022 році війська путіна викрали майже 20 000 дітей.

"До цього часу уряд США фінансував групу дослідників з Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, які використовують технологію з відкритим кодом, щоб відшукати втрачених дітей і надіслати свої висновки владі України, щоб допомогти їх репатріювати. Завдяки їхнім зусиллям сотні молодих людей повернулися додому, але ця робота зараз зупинена після нещодавнього скорочення Ілоном Маском фінансування федерального уряду, повідомляє i newspaper", - ідеться у публікації.

The Mirror звернулося до Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) Єльського університету за коментарем.

Водночас The Telegraph наводить слова речника Єльського університету.

"Нещодавно дослідникам HRL було повідомлено, що державне фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні припинено", - сказав речник.

"HRL розслідує та вирішує гуманітарні кризи в усьому світі, використовуючи дані та аналіз із відкритого джерела та дистанційного зондування", - зазначив він.

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