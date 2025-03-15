Сокращения Маска в США повлияли на команду, которая пытается спасти похищенных украинских детей из рф - СМИ

Выяснилось, что масштабное сокращение расходов в правительстве США Илона Маска, который возглавляет DOGE, направлено в том числе на группу экспертов, которые занимались помощью для возвращения домой сотен украинских детей, насильно депортированных в россию, сообщает The Mirror, пишет УНН.

Детали

По данным украинского правительства, с момента вторжения в 2022 году войска путина похитили почти 20 000 детей.

"До этого времени правительство США финансировало группу исследователей из Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которые используют технологию с открытым кодом, чтобы отыскать потерянных детей и отправить свои выводы властям Украины, чтобы помочь их репатриировать. Благодаря их усилиям сотни молодых людей вернулись домой, но эта работа сейчас остановлена после недавнего сокращения Илоном Маском финансирования федерального правительства, сообщает i newspaper", - говорится в публикации.

The Mirror обратилось в Лабораторию гуманитарных исследований (HRL) Йельского университета за комментарием.

В то же время The Telegraph приводит слова спикера Йельского университета.

"Недавно исследователям HRL было сообщено, что государственное финансирование их работы по войне в Украине приостановлено", - сказал представитель.

"HRL расследует и решает гуманитарные кризисы во всем мире, используя данные и анализ из открытого источника и дистанционного зондирования", - отметил он.

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