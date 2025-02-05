XIII Книжковий Арсенал у Києві: коли розпочнеться та що готують організатори

З 29 травня до 1 червня у Києві розпочнеться Міжнародний фестиваль ХІІІ Книжковий Арсенал. Про це повідомили організатори у Facebook, пише УНН.

Упевнені, що на цю новину ви особливо чекали! ХІІІ Книжковий Арсенал відбудеться вже з 29 травня до 1 червня - йдеться у дописі.

Цього року до участі у фестивалі запрошують видавництва, а також книгарні в одному з напрямів:

Арт-книга

Художня література

Нон-фікшн

Дитяча література

Мальописи

Книги іноземними мовами

"Кураторками Фокус-теми фестивалю стануть історикиня, професорка Єльського університету Марсі Шор та письменниця, членкиня українського "PEN" Оксана Форостина. Фестиваль відбудеться на першому поверсі Старого арсеналу. На семи сценах вас чекають лекції, дискусії, перформанси, публічні інтерв’ю та читання", - повідомляють організатори.