XIII Книжный Арсенал в Киеве: когда начнется и что готовят организаторы
Киев • УНН
В Киеве с 29 мая по 1 июня пройдет XIII Международный фестиваль Книжный Арсенал. Мероприятие состоится на первом этаже Старого арсенала с семью сценами и шестью тематическими направлениями.
С 29 мая по 1 июня в Киеве начнется Международный фестиваль ХІІІ Книжный Арсенал. Об этом сообщили организаторы в Facebook, пишет УНН.
Уверены, что эту новость вы особенно ждали! ХІІІ Книжный Арсенал состоится уже с 29 мая по 1 июня
В этом году к участию в фестивале приглашают издательства, а также магазины в одном из направлений:
- Арт-книга
- Художественная литература
- Нон-фикшн
- Детская литература
- Комиксы
- Книги на иностранных языках
"Кураторами Фокус-темы фестиваля станут историк, профессор Йельского университета Марси Шор и писательница, член украинского "PEN" Оксана Форостина. Фестиваль состоится на первом этаже Старого арсенала. На семи сценах вас ждут лекции, дискуссии, перформансы, публичные интервью и чтения", - сообщают организаторы.