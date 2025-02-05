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"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
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Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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XIII Книжный Арсенал в Киеве: когда начнется и что готовят организаторы

XIII Книжный Арсенал в Киеве: когда начнется и что готовят организаторы

Киев  •  УНН

 • 11183 просмотра

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В Киеве с 29 мая по 1 июня пройдет XIII Международный фестиваль Книжный Арсенал. Мероприятие состоится на первом этаже Старого арсенала с семью сценами и шестью тематическими направлениями.

С 29 мая по 1 июня в Киеве начнется Международный фестиваль ХІІІ Книжный Арсенал. Об этом сообщили организаторы в Facebook, пишет УНН.

Уверены, что эту новость вы особенно ждали! ХІІІ Книжный Арсенал состоится уже с 29 мая по 1 июня 

- говорится в заметке.
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В этом году к участию в фестивале приглашают издательства, а также магазины в одном из направлений:

  • Арт-книга
    • Художественная литература
      • Нон-фикшн
        • Детская литература
          • Комиксы
            • Книги на иностранных языках

              "Кураторами Фокус-темы фестиваля станут историк, профессор Йельского университета Марси Шор и писательница, член украинского "PEN" Оксана Форостина. Фестиваль состоится на первом этаже Старого арсенала. На семи сценах вас ждут лекции, дискуссии, перформансы, публичные интервью и чтения", - сообщают организаторы.

              Алина Волянская

              Алина Волянская

              КультураКиев
              yelskii-universitetЙельский университет
              kievКиев

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