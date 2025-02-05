XIII Книжный Арсенал в Киеве: когда начнется и что готовят организаторы

С 29 мая по 1 июня в Киеве начнется Международный фестиваль ХІІІ Книжный Арсенал. Об этом сообщили организаторы в Facebook, пишет УНН.

Уверены, что эту новость вы особенно ждали! ХІІІ Книжный Арсенал состоится уже с 29 мая по 1 июня - говорится в заметке.

В этом году к участию в фестивале приглашают издательства, а также магазины в одном из направлений:

Арт-книга

Художественная литература

Нон-фикшн

Детская литература

Комиксы

Книги на иностранных языках

"Кураторами Фокус-темы фестиваля станут историк, профессор Йельского университета Марси Шор и писательница, член украинского "PEN" Оксана Форостина. Фестиваль состоится на первом этаже Старого арсенала. На семи сценах вас ждут лекции, дискуссии, перформансы, публичные интервью и чтения", - сообщают организаторы.