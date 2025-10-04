$41.280.00
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
08:00 • 11503 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 37580 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 57175 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 67224 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 63084 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 37437 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51329 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34161 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21332 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Стенфорд і Бебсон очолили рейтинг найкращих коледжів США 2026 року: які ще у списку

Київ • УНН

 • 490 перегляди

Стенфордський університет повернувся на перше місце в рейтингу найкращих коледжів США 2026 року, який оцінює фінансовий успіх випускників. Коледж Бебсона утримав друге місце, а Єльський, Принстонський та Гарвардський університети посіли 3-5 місця відповідно.

Стенфорд і Бебсон очолили рейтинг найкращих коледжів США 2026 року: які ще у списку

Стенфордський університет повернувся на перше місце в рейтингу найкращих коледжів США 2026 року, а коледж Бебсона утримав друге місце. Рейтинг оцінює навчальні заклади насамперед за тим, наскільки їхні дипломи допомагають випускникам досягати фінансового успіху, пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Як вказано, Стенфордський університет очолює список найкращих коледжів США в останньому рейтингу WSJ/College Pulse.

На відміну від інших рейтингів, цей список визначає, "наскільки добре коледж підготував студентів до фінансового успіху". Головним критерієм рейтингу є те, наскільки освіта в коледжі підвищує доходи його випускників, а не лише рівень знань, який вони отримують.

З 2017 року Стенфорд вперше повертається на вершину цього списку. Єльський університет, Принстонський університет та Гарвардський університет посіли третє, четверте та п'яте місця відповідно. Два інші навчальні заклади Ліги плюща - Колумбійський університет та Пенсильванський університет - посідають восьме та дев'яте місця відповідно.

Окрім відомих назв, унікальна методологія рейтингу висвітлює деякі установи, які не мають такої впізнаваності. Так коледж Бебсона - невеликий навчальний заклад у Веллслі, штат Массачусетс, що спеціалізується на бізнесі та підприємництві, за інформацією видання, "зберіг своє друге місце з минулого року". Коледж Клермонт Маккенна, що поблизу Лос-Анджелеса, посів 6-те місце, а коледж Девідсона, що поблизу Шарлотти, штат Північна Кароліна, посів 10-е.

Каліфорнійський університет у Берклі є найкращим державним навчальним закладом, який посів 7-е місце в загальному рейтингу, а п'ять інших державних освітніх закладів штату потрапили до першої 25-ки.

18 із 20 найкращих залишилися на тих же місцях, що і минулого року.

Критерії рейтингу

Окрім рівня зарплат випускників, рейтинг враховує показники завершення навчання, різноманітність коледжів і якість навчального середовища, оцінену на основі опитування близько 120 тисяч студентів та недавніх випускників. У анкетах оцінювалися якість викладання та зворотний зв’язок, підготовка до кар’єри, умови навчання та готовність студентів рекомендувати свій заклад друзям. Найвищі оцінки за навчальне середовище отримали Університет Бебсона, Вашингтон та Лі, Коледж Гемпден-Сідней у Вірджинії та Університет Бригама Янга в Юті.

Співвідношення ціни та якості

Коледжі Міського університету Нью-Йорка (CUNY) домінують у списку коледжів, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості, посідаючи місця з першого по сьоме в цій категорії.

Коледж Баруха на Мангеттені посів перше місце, зберігши низькі витрати та одночасно надаючи потенціал заробітку випускників.

Цей рейтинг оцінює, як швидко випускники можуть окупити витрати на навчання в коледжі, виходячи з підвищення доходу, яке вони отримують завдяки своєму диплому. 

Оксфорд і Кембридж вперше за 32 роки випали з трійки лідерів рейтингу університетів - The Times19.09.25, 14:41 • 5466 переглядiв

Альона Уткіна

