Стенфорд і Бебсон очолили рейтинг найкращих коледжів США 2026 року: які ще у списку

Стенфордський університет повернувся на перше місце в рейтингу найкращих коледжів США 2026 року, а коледж Бебсона утримав друге місце. Рейтинг оцінює навчальні заклади насамперед за тим, наскільки їхні дипломи допомагають випускникам досягати фінансового успіху, пише УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Як вказано, Стенфордський університет очолює список найкращих коледжів США в останньому рейтингу WSJ/College Pulse.

На відміну від інших рейтингів, цей список визначає, "наскільки добре коледж підготував студентів до фінансового успіху". Головним критерієм рейтингу є те, наскільки освіта в коледжі підвищує доходи його випускників, а не лише рівень знань, який вони отримують.

З 2017 року Стенфорд вперше повертається на вершину цього списку. Єльський університет, Принстонський університет та Гарвардський університет посіли третє, четверте та п'яте місця відповідно. Два інші навчальні заклади Ліги плюща - Колумбійський університет та Пенсильванський університет - посідають восьме та дев'яте місця відповідно.

Окрім відомих назв, унікальна методологія рейтингу висвітлює деякі установи, які не мають такої впізнаваності. Так коледж Бебсона - невеликий навчальний заклад у Веллслі, штат Массачусетс, що спеціалізується на бізнесі та підприємництві, за інформацією видання, "зберіг своє друге місце з минулого року". Коледж Клермонт Маккенна, що поблизу Лос-Анджелеса, посів 6-те місце, а коледж Девідсона, що поблизу Шарлотти, штат Північна Кароліна, посів 10-е.

Каліфорнійський університет у Берклі є найкращим державним навчальним закладом, який посів 7-е місце в загальному рейтингу, а п'ять інших державних освітніх закладів штату потрапили до першої 25-ки.

18 із 20 найкращих залишилися на тих же місцях, що і минулого року.

Критерії рейтингу

Окрім рівня зарплат випускників, рейтинг враховує показники завершення навчання, різноманітність коледжів і якість навчального середовища, оцінену на основі опитування близько 120 тисяч студентів та недавніх випускників. У анкетах оцінювалися якість викладання та зворотний зв’язок, підготовка до кар’єри, умови навчання та готовність студентів рекомендувати свій заклад друзям. Найвищі оцінки за навчальне середовище отримали Університет Бебсона, Вашингтон та Лі, Коледж Гемпден-Сідней у Вірджинії та Університет Бригама Янга в Юті.

Співвідношення ціни та якості

Коледжі Міського університету Нью-Йорка (CUNY) домінують у списку коледжів, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якості, посідаючи місця з першого по сьоме в цій категорії.

Коледж Баруха на Мангеттені посів перше місце, зберігши низькі витрати та одночасно надаючи потенціал заробітку випускників.

Цей рейтинг оцінює, як швидко випускники можуть окупити витрати на навчання в коледжі, виходячи з підвищення доходу, яке вони отримують завдяки своєму диплому.

