Оксфорд і Кембридж вперше за 32 роки випали з трійки лідерів рейтингу університетів - The Times

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
11:23 • 1130 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
10:27 • 10209 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
08:43 • 23387 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 24828 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 39451 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 40883 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 62932 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43424 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51401 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76521 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
53%
753мм
Популярнi новини
"Теорія перемоги путіна": командування рф підтверджує віру в успіх у війні на виснаження - ISW19 вересня, 03:11 • 9800 перегляди
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 19028 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 18480 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 13885 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 11014 перегляди
Публікації
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 1088 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 39417 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 51162 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 76504 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 55599 перегляди
Актуальнi люди
Сергій Марченко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Іван Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вашингтон
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 2180 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 4498 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 19965 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 39186 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 37582 перегляди
Актуальне
Свіфт
YouTube
ChatGPT
Financial Times
The Washington Post

Оксфорд і Кембридж вперше за 32 роки випали з трійки лідерів рейтингу університетів - The Times

Київ • УНН

 • 110 перегляди

У щорічному рейтингу Good University Guide Оксфорд і Кембридж не увійшли до трійки лідерів. Лондонська школа економіки зберегла перше місце, а Даремський університет піднявся на третє, отримавши звання "університету року 2026".

Оксфорд і Кембридж вперше за 32 роки випали з трійки лідерів рейтингу університетів - The Times

У щорічному рейтингу Good University Guide від The Times та The Sunday Times вперше за 32 роки Оксфорд і Кембридж не потрапили до трійки лідерів. Перше місце другий рік поспіль утримала Лондонська школа економіки (London School of Economics), на другому залишився Університет Сент-Ендрюса (University of St Andrews), а Дарем (Durham University) піднявся з п’ятого на третє місце. Про це йдеться у матеріалі The Times, пише УНН.

Деталі

Кембридж зберіг за собою четверту позицію, тоді як Оксфорд, який торік був третім, цього разу розділив четверте місце. Попри це, обидва університети зберегли провідні позиції у низці спеціалізованих напрямів: Кембридж очолив 14 предметних таблиць – найбільше серед усіх закладів, а Оксфорд отримав звання "медичний університет року".

Освітній бюджет 2026: Лісовий розповів, скільки коштів виділено на зарплати вчителів та безпеку шкіл19.09.25, 12:25 • 1222 перегляди

Даремський університет, який суттєво покращив свої показники, отримав одразу кілька відзнак. Він був названий "університетом року 2026" та посів друге місце в країні за рівнем працевлаштування випускників, поступившись лише Імперському коледжу Лондона.

У дуже конкурентній десятці найкращих Дарем піднявся на дві позиції за рік, що є значним досягненням

- зазначила редакторка довідника Good University Guide Хелен Дейвіс та підкреслила значний прогрес Даремського університету.

Вона також наголосила, що університет вирізняється якістю викладання, академічними результатами та позитивним студентським досвідом.

Його чудові академічні показники цього року були покращені завдяки покращенню якості викладання та досвіду студентів. Дарем також отримав нагороду "Університет року" на півночі та північному сході та посів друге місце серед університетів року за кількістю перспективних випускників

- сказала Дейвіс.

За її словами, вищі навчальні заклади Британії нині намагаються відповідати сучасним викликам, відкриваючи нові спеціальності з електроніки, робототехніки, штучного інтелекту та державної політики.

Як різноманітна глобальна спільнота, ми досягаємо прогресу в залученні більшої кількості студентів з недостатньо представлених груп населення, зокрема з нашого міста та регіону 

- сказала професорка Карен О’Браєн, віце-канцлер Даремського університету

У рейтингу також відзначили інші університети: Манчестерський метрополітен (Manchester Metropolitan) отримав звання "сучасного університету року", Редінг (Reading University) - нагороду за стипендії та гранти, а Імперський коледж Лондона (Imperial College London) був визнаний найкращим за працевлаштування випускників.

Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко11.09.25, 04:44 • 22550 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуОсвіта