Оксфорд і Кембридж вперше за 32 роки випали з трійки лідерів рейтингу університетів - The Times

У щорічному рейтингу Good University Guide від The Times та The Sunday Times вперше за 32 роки Оксфорд і Кембридж не потрапили до трійки лідерів. Перше місце другий рік поспіль утримала Лондонська школа економіки (London School of Economics), на другому залишився Університет Сент-Ендрюса (University of St Andrews), а Дарем (Durham University) піднявся з п’ятого на третє місце. Про це йдеться у матеріалі The Times, пише УНН.

Деталі

Кембридж зберіг за собою четверту позицію, тоді як Оксфорд, який торік був третім, цього разу розділив четверте місце. Попри це, обидва університети зберегли провідні позиції у низці спеціалізованих напрямів: Кембридж очолив 14 предметних таблиць – найбільше серед усіх закладів, а Оксфорд отримав звання "медичний університет року".

Даремський університет, який суттєво покращив свої показники, отримав одразу кілька відзнак. Він був названий "університетом року 2026" та посів друге місце в країні за рівнем працевлаштування випускників, поступившись лише Імперському коледжу Лондона.

У дуже конкурентній десятці найкращих Дарем піднявся на дві позиції за рік, що є значним досягненням - зазначила редакторка довідника Good University Guide Хелен Дейвіс та підкреслила значний прогрес Даремського університету.

Вона також наголосила, що університет вирізняється якістю викладання, академічними результатами та позитивним студентським досвідом.

Його чудові академічні показники цього року були покращені завдяки покращенню якості викладання та досвіду студентів. Дарем також отримав нагороду "Університет року" на півночі та північному сході та посів друге місце серед університетів року за кількістю перспективних випускників - сказала Дейвіс.

За її словами, вищі навчальні заклади Британії нині намагаються відповідати сучасним викликам, відкриваючи нові спеціальності з електроніки, робототехніки, штучного інтелекту та державної політики.

Як різноманітна глобальна спільнота, ми досягаємо прогресу в залученні більшої кількості студентів з недостатньо представлених груп населення, зокрема з нашого міста та регіону - сказала професорка Карен О’Браєн, віце-канцлер Даремського університету

У рейтингу також відзначили інші університети: Манчестерський метрополітен (Manchester Metropolitan) отримав звання "сучасного університету року", Редінг (Reading University) - нагороду за стипендії та гранти, а Імперський коледж Лондона (Imperial College London) був визнаний найкращим за працевлаштування випускників.

