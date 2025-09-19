$41.250.05
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 13008 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 21749 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 32730 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 56757 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 40105 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 49100 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 68096 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28927 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23634 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Освітній бюджет 2026: Лісовий розповів, скільки коштів виділено на зарплати вчителів та безпеку шкіл

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий презентував проєкт держбюджету на 2026 рік для сфери освіти та науки, загальний обсяг якого становить 257,4 млрд грн. Документ передбачає підвищення зарплат вчителям на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня, а також інвестиції в безпеку шкіл.

Освітній бюджет 2026: Лісовий розповів, скільки коштів виділено на зарплати вчителів та безпеку шкіл

Міністр освіти Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду представив проєкт держбюджету на 2026 рік для сфери освіти та науки. Він наголосив, що основна мета документа – інвестувати в учнів, педагогів та безпеку шкіл, а також підтримати науку у сфері інновацій. Про це пише УНН.

Деталі

Загальний обсяг видатків на освіту та науку становить 257,4 млрд грн. З них 72,9 млрд грн – це державний бюджет і 184,5 млрд грн – субвенції

– повідомив Лісовий. 

Він додав, що видатки загального фонду зростають до 239 млрд грн, що дозволяє не лише підтримувати систему, а й робити кроки вперед у якості освіти.

Міністр уточнив, що одним із пріоритетів є підтримка педагогів. 

Закладаємо 53,8 млрд грн на підвищення престижності праці вчителів. З 1 січня вони отримають підвищення зарплат на 30%, а з 1 вересня ще на 20% 

– уточнив Лісовий. 

Окремо передбачено 1,26 млрд грн на підвищення академічних стипендій та 450 млн грн на субвенції для дітей з особливими освітніми потребами.

Ще один фокус – безпека та доступність шкіл. На облаштування безпечних умов передбачено 13 млрд грн, 5 млрд грн – на протипожежний захист, півмільярда – на модернізацію шкіл, а 3 млрд грн – на обладнання для програми "Нова українська школа", з яких 1 млрд грн піде на академічні ліцеї. 

Депутати ухвалили закон про заходи безпеки в школах: що зміниться для учнів та адміністрації18.09.25, 12:46 • 2570 переглядiв

Для професійної та фахової передвищої освіти заплановано додатково 1 млрд грн на майстерні та лабораторії, а півмільярда – на відновлення закладів в прифронтових регіонах.

Лісовий також підкреслив важливість якості навчання та рівних умов для всіх учнів. 

На друк і доставку підручників передбачено 2,3 млрд грн, що дозволить забезпечити дев’яті та четверті класи, а також дітей з особливими освітніми потребами та національні меншини

– зазначив він. 

Крім того, 3 млн грн виділено на модернізацію системи управління освітою для прозорого обліку ресурсів, а 1 млн грн – на технічну підтримку інклюзивно-ресурсних центрів. На державну підсумкову атестацію випускників початкової та базової школи виділено 29,9 млн грн.

Нагадаємо

Раніше стало відомом, що Міністерство освіти і науки не виконало належним чином забезпечення школярів підручниками. Зокрема підручники не отримали діти з особливими освітніми потребами, повідомляв голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Пізніше Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що станом на 1 вересня заклади у системі "Нової української школи" вже отримали 88% підручників, а решта проходить облікові процедури та буде доставлена до 15 вересня.

Степан Гафтко

Освіта
Бабак Сергій Віталійович
Оксен Лісовий
Міністерство освіти і науки України