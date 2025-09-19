Освітній бюджет 2026: Лісовий розповів, скільки коштів виділено на зарплати вчителів та безпеку шкіл

Міністр освіти Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду представив проєкт держбюджету на 2026 рік для сфери освіти та науки. Він наголосив, що основна мета документа – інвестувати в учнів, педагогів та безпеку шкіл, а також підтримати науку у сфері інновацій. Про це пише УНН.

Деталі

Загальний обсяг видатків на освіту та науку становить 257,4 млрд грн. З них 72,9 млрд грн – це державний бюджет і 184,5 млрд грн – субвенції – повідомив Лісовий.

Він додав, що видатки загального фонду зростають до 239 млрд грн, що дозволяє не лише підтримувати систему, а й робити кроки вперед у якості освіти.

Міністр уточнив, що одним із пріоритетів є підтримка педагогів.

Закладаємо 53,8 млрд грн на підвищення престижності праці вчителів. З 1 січня вони отримають підвищення зарплат на 30%, а з 1 вересня ще на 20% – уточнив Лісовий.

Окремо передбачено 1,26 млрд грн на підвищення академічних стипендій та 450 млн грн на субвенції для дітей з особливими освітніми потребами.

Ще один фокус – безпека та доступність шкіл. На облаштування безпечних умов передбачено 13 млрд грн, 5 млрд грн – на протипожежний захист, півмільярда – на модернізацію шкіл, а 3 млрд грн – на обладнання для програми "Нова українська школа", з яких 1 млрд грн піде на академічні ліцеї.

Для професійної та фахової передвищої освіти заплановано додатково 1 млрд грн на майстерні та лабораторії, а півмільярда – на відновлення закладів в прифронтових регіонах.

Лісовий також підкреслив важливість якості навчання та рівних умов для всіх учнів.

На друк і доставку підручників передбачено 2,3 млрд грн, що дозволить забезпечити дев’яті та четверті класи, а також дітей з особливими освітніми потребами та національні меншини – зазначив він.

Крім того, 3 млн грн виділено на модернізацію системи управління освітою для прозорого обліку ресурсів, а 1 млн грн – на технічну підтримку інклюзивно-ресурсних центрів. На державну підсумкову атестацію випускників початкової та базової школи виділено 29,9 млн грн.

Нагадаємо

Раніше стало відомом, що Міністерство освіти і науки не виконало належним чином забезпечення школярів підручниками. Зокрема підручники не отримали діти з особливими освітніми потребами, повідомляв голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Пізніше Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що станом на 1 вересня заклади у системі "Нової української школи" вже отримали 88% підручників, а решта проходить облікові процедури та буде доставлена до 15 вересня.