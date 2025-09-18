В школи не було доставлено 18,3% від запланованої кількості підручників - нардеп

Міністерство освіти і науки не виконало належним чином забезпечення школярів підручниками. Зокрема підручники не отримали діти з особливими освітніми потребами, повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише УНН.

Станом на 15 вересня підручники для 8 класів, на жаль, досі не були доставлені у повному обсязі. Відсоток доставки від загальної запланованої кількості за обома системами безпосередньо до закладів освіти становив 81,7%

Він додав, що минулого року Міністерство освіти запровадило новий механізм пришвидшеної доставки через систему IKOM. Бабак повідомив, що державі це коштувало додаткових 8 млн гривень, проте очікуваного результату досягти не вдалося.

Починаючи з 2024 року у Комітеті ми раз на квартал повертаємося до питання доставки підручників: проговорюємо усі блоки, їхні причини, пропонуємо рішення щодо планування. Але щороку результат сталий - підручники на початок навчального року доставити до закладів освіти не встигають. На запитання, чи зміниться ця ситуація наступного року, учора на засіданні отримали відповідь - ні

Також до навчальних закладів не було доставлено підручники для дітей з особливими освітніми потребами. За словами Бабака, навіть не було укладено відповідних угод. Крім того, не було доставлено жодного підручника зі шрифтом Брайля.

Бабак також проінформував, що Комітет визнав роботу МОН у плані постачання підручників незадовільною.

На засіданні Комітет визнав роботу МОН у частині забезпечення підручниками у 2025 році незадовільною. Новий механізм доставки, на який витрачаються додаткові кошти з держбюджету потребує термінового доопрацювання

Згідно з рішенням Комітету вжито наступних кроків:

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що станом на 1 вересня заклади у системі "Нової української школи" вже отримали 88% підручників, а решта проходить облікові процедури та буде доставлена до 15 вересня.

Попри усі виклики, пов'язані з війною - обстріли, тривоги, перебої в енергетиці та логістиці, 100 % підручників були надруковані до 30 липня. Станом на 1 вересня школами прийнято 84 %, що більше ніж у попередні роки навіть за менших обсягів. Вже сьогодні цей показник становить 88%... решта - у завершенні облікових процедур, що триватимуть до 15 вересня