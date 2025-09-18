В школы не было доставлено 18,3% от запланированного количества учебников - нардеп

Министерство образования и науки не выполнило должным образом обеспечение школьников учебниками. В частности, учебники не получили дети с особыми образовательными потребностями, сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 15 сентября учебники для 8 классов, к сожалению, до сих пор не были доставлены в полном объеме. Процент доставки от общего запланированного количества по обеим системам непосредственно в учебные заведения составил 81,7% - сообщил Бабак.

Он добавил, что в прошлом году Министерство образования внедрило новый механизм ускоренной доставки через систему IKOM. Бабак сообщил, что государству это стоило дополнительных 8 млн гривен, однако ожидаемого результата достичь не удалось.

Начиная с 2024 года в Комитете мы раз в квартал возвращаемся к вопросу доставки учебников: проговариваем все блоки, их причины, предлагаем решения по планированию. Но ежегодно результат стабилен - учебники к началу учебного года доставить в учебные заведения не успевают. На вопрос, изменится ли эта ситуация в следующем году, вчера на заседании получили ответ - нет - сообщил Бабак.

Также в учебные заведения не были доставлены учебники для детей с особыми образовательными потребностями. По словам Бабака, даже не были заключены соответствующие соглашения. Кроме того, не было доставлено ни одного учебника со шрифтом Брайля.

Бабак также проинформировал, что Комитет признал работу МОН в плане поставки учебников неудовлетворительной.

На заседании Комитет признал работу МОН в части обеспечения учебниками в 2025 году неудовлетворительной. Новый механизм доставки, на который тратятся дополнительные средства из госбюджета, требует срочной доработки - отметил нардеп.

Согласно решению Комитета предприняты следующие шаги:

до 1 ноября 2025 года - Министерство образования должно предоставить Комитету отчет об эффективности нового механизма доставки учебников (как требует постановление КМУ № 676);

до 1 декабря 2025 года - МОН должно представить план действий, чтобы не допустить срывов доставки в 2026/2027 учебном году;

ежемесячно до 1 числа - Министерство должно информировать Комитет о доставке учебников для детей с ООП (включая шрифт Брайля).

Дополнение

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что по состоянию на 1 сентября учреждения в системе "Новой украинской школы" уже получили 88% учебников, а остальные проходят учетные процедуры и будут доставлены до 15 сентября.