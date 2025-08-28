Бабак Сергій Віталійович

$
Ексклюзив
11:21 • 5780 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
10:55 • 2048 перегляди
Ракети рф пролетіли за 50 метрів від делегації ЄС в Україні - фон дер Ляєн
Ексклюзив
07:27 • 33765 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 62986 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 63163 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 95753 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 70620 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 78187 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 201007 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90950 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі
28 серпня, 03:16 • 48269 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВА
06:40 • 46382 перегляди
Масована атака рф на Київ: уже 12 загиблих, троє з них - діти
07:26 • 14456 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВА
08:54 • 22063 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона
09:33 • 46346 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18 • 117319 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде
27 серпня, 15:01 • 119472 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:47 • 201007 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори
27 серпня, 08:43 • 180072 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 07:35 • 182372 перегляди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Богдан Долінце
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Франція
Дарницький район
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52 • 80124 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36 • 112501 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48 • 115137 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12 • 111055 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14 • 143773 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times
